У 2023 році також панували зовсім інші кольори замість того, який визначив Pantone. До прикладу, скрізь можна було побачити багато металізованих тонів на вбранні, взутті чи аксесуарах.

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Новий рік також подарує нам цікавий напрямок, який кардинально відрізнятиметься від червоного, який цього сезону захопив буквально все – від светрів до сумок та колготок.

Кобальтово-синій – головний герой нашого вбрання у 2024 році. Цей яскравий тон часто порівнюють з королівським синім. До речі, яскравим прикладом є нещодавній вихід Кейт Міддлтон в синьому пальті. Саме такий колір стане популярним в майбутньому сезоні.

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Бренди представили в синьому кольорі спідниці, светри, пальта та багато інших елементів гардероба. Стрітстайл-зірки вже також почали з’являтися в речах цього благородного кольору. У новому сезоні зверніть увагу на яскраво-сині штани, сорочки та навіть взуття.

Поєднуйте синій з чорним та білим кольром. У такому випадку ви ніколи не прогадаєте. Втім, якщо захочеться додати кольору певної розкоші – тоді обирайте монохром, який завжди виглядає дорого. А ще синій гарно поєднується з червоним, коричневим, гірчичним та жовтим кольором.



Кобальтово-синій – тренд 2024 року / Фото Vogue



Кобальтово-синій – тренд 2024 року / Фото Vogue



Кобальтово-синій – тренд 2024 року / Фото Vogue



Кобальтово-синій – тренд 2024 року / Фото Vogue



Кобальтово-синій – тренд 2024 року / Фото Vogue