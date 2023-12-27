Была бы Pretty Woman такой же культовой без высоких сапог? Можем ли мы представить себе "Мисс Конгениальность" без мини-платья? Образы героинь культовых романтических фильмов часто становятся популярнее самих кинолент. Более того, практически все, что мы носили в течение последнего года, можно заметить на известных персонажах.

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Итак, предлагаем вам 5 вневременных идей образов, которые подарили нам любимые всеми ленты.

Отдых по обмену

Да, еще до того, как "коттеджкор" даже получил название, Кэмерон Диас ела сыр в постели в джемпере. Ее пушистые и вязаные вещи – это эстетика, придуманная для комфорта.

Камерон Диаз в фильме Отдых по обмену / Фото: скриншот из фильма
Камерон Диаз в фильме "Отдых по обмену" / Фото: скриншот из фильма

Ищите уютные шерстяные свитера и теплые большие шарфы. Уютная одежда – это настроение и атмосфера.

Стильный и уютный свитер / Фото ARKET
Стильный и уютный свитер / Фото ARKET

Госпожа горничная

В полностью белом костюме Джей Ло покорила персонажа Рэйфа Файнса. Все в этой одежде без всякого логотипа говорит: "Я богата". Почувствуйте феномен столь популярного в последние годы тренда тихой роскоши.

Кадр из фильма Дама горничная
Кадр из фильма Дама горничная

Кремовый – это, несомненно, прекрасный выбор, но ключ успеха образа здесь состоит в решении подобрать все в тон с головы до ног.

Актуальное пальто, которое впишется в полностью белый образ / Фото MASSIMO DUTTI
Актуальное пальто, которое впишется в полностью белый образ / Фото MASSIMO DUTTI

Актуальные штаны, которые впишутся в полностью белый образ / Фото REISS Актуальные штаны, которые впишутся в полностью белый образ / Фото REISS

Ноттинг Гилл

Джулия Робертс в роли Анны Скотт: от овальных солнцезащитных очков до кожаного блейзера. Все в этом виде выглядит очень актуальным. Джинсы прямого кроя, белая футболка и растянутые аксессуары — минимализм 90-х в его наилучшем проявлении.

Ноттинг Гилл / Кадр из фильма
Ноттинг Гилл / Кадр из фильма

И если вам нужен еще один очень модный аутфит в фильме, то это кадр, где он в костюме с галстуком посещает пресс-конференцию.

Трендовый сейчас кожаный пиджак / Фото HUSH
Трендовый сейчас кожаный пиджак / Фото HUSH

Модные ботильоны / Фото TOTEME
Модные ботильоны / Фото TOTEME

Джинсы, чтобы повторить образ Джулии Робертс / Фото HandM
Джинсы, чтобы повторить образ Джулии Робертс / Фото HandM

Блондинка в законе

Все в гардеробе Эл Вудс настолько неотразимо, что мы не можем не заметить этого. Фильм "Блондинка в законе" давно готовил нас к тому, чтобы принять тренд барбикор.

Риз Уизерспун в фильме Блондинка в законе
Риз Уизерспун в фильме Блондинка в законе

Поэтому вдохновляйтесь розовой эстетикой и вводите этот цвет в свой гардероб.

Платье в стиле Эл Вудс / Фото EMILIA WICKSTEAD
Платье в стиле Эл Вудс / Фото EMILIA WICKSTEAD

Туфли на каблуке в стиле барбикор / Фото CHRISTIAN LOUBOUTIN
Туфли на каблуке в стиле барбикор / Фото CHRISTIAN LOUBOUTIN

Стильная розовая сумочка / Фото SAINT LAURENT

Стильная розовая сумочка / Фото SAINT LAURENT

Дневник Бриджит Джонс

Она практична, одевается наспех и не беспокоится о лишнем в стиле. Она носит массивные сумочки и, скорее всего, выберет удобный каблук, чем шпильку. За это мы ее любим.

Кадр из фильма Дневник Бриджит Джонс
Кадр из фильма Дневник Бриджит Джонс

Объемные пальто и кардиганы она сочетает с игривыми мини.

Одежда в стиле Бриджит Джонс
Одежда в стиле Бриджит Джонс

Одежда в стиле Бриджит Джонс
Одежда в стиле Бриджит Джонс

Обувь в стиле Бриджит Джонс
Обувь в стиле Бриджит Джонс