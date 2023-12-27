Была бы Pretty Woman такой же культовой без высоких сапог? Можем ли мы представить себе "Мисс Конгениальность" без мини-платья? Образы героинь культовых романтических фильмов часто становятся популярнее самих кинолент. Более того, практически все, что мы носили в течение последнего года, можно заметить на известных персонажах.
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Итак, предлагаем вам 5 вневременных идей образов, которые подарили нам любимые всеми ленты.
Отдых по обмену
Да, еще до того, как "коттеджкор" даже получил название, Кэмерон Диас ела сыр в постели в джемпере. Ее пушистые и вязаные вещи – это эстетика, придуманная для комфорта.
Камерон Диаз в фильме "Отдых по обмену" / Фото: скриншот из фильма
Ищите уютные шерстяные свитера и теплые большие шарфы. Уютная одежда – это настроение и атмосфера.
Стильный и уютный свитер / Фото ARKET
Госпожа горничная
В полностью белом костюме Джей Ло покорила персонажа Рэйфа Файнса. Все в этой одежде без всякого логотипа говорит: "Я богата". Почувствуйте феномен столь популярного в последние годы тренда тихой роскоши.
Кадр из фильма Дама горничная
Кремовый – это, несомненно, прекрасный выбор, но ключ успеха образа здесь состоит в решении подобрать все в тон с головы до ног.
Актуальное пальто, которое впишется в полностью белый образ / Фото MASSIMO DUTTI
Актуальные штаны, которые впишутся в полностью белый образ / Фото REISS
Ноттинг Гилл
Джулия Робертс в роли Анны Скотт: от овальных солнцезащитных очков до кожаного блейзера. Все в этом виде выглядит очень актуальным. Джинсы прямого кроя, белая футболка и растянутые аксессуары — минимализм 90-х в его наилучшем проявлении.
Ноттинг Гилл / Кадр из фильма
И если вам нужен еще один очень модный аутфит в фильме, то это кадр, где он в костюме с галстуком посещает пресс-конференцию.
Трендовый сейчас кожаный пиджак / Фото HUSH
Модные ботильоны / Фото TOTEME
Джинсы, чтобы повторить образ Джулии Робертс / Фото HandM
Блондинка в законе
Все в гардеробе Эл Вудс настолько неотразимо, что мы не можем не заметить этого. Фильм "Блондинка в законе" давно готовил нас к тому, чтобы принять тренд барбикор.
Риз Уизерспун в фильме Блондинка в законе
Поэтому вдохновляйтесь розовой эстетикой и вводите этот цвет в свой гардероб.
Платье в стиле Эл Вудс / Фото EMILIA WICKSTEAD
Туфли на каблуке в стиле барбикор / Фото CHRISTIAN LOUBOUTIN
Стильная розовая сумочка / Фото SAINT LAURENT
Дневник Бриджит Джонс
Она практична, одевается наспех и не беспокоится о лишнем в стиле. Она носит массивные сумочки и, скорее всего, выберет удобный каблук, чем шпильку. За это мы ее любим.
Кадр из фильма Дневник Бриджит Джонс
Объемные пальто и кардиганы она сочетает с игривыми мини.
Одежда в стиле Бриджит Джонс
Одежда в стиле Бриджит Джонс
Обувь в стиле Бриджит Джонс