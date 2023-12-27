Мода цикличная, поэтому модницы каждый сезон обновляют свой гардероб, однако есть вещи, которые неподвластны временным и они должны быть в гардеробе каждой девушки.
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Эти элементы гардероба существуют вне времени. Они были актуальны много лет назад, востребованы сейчас и будут нужны нам еще через несколько лет. Базовая одежда является кистяком нашего гардероба, благодаря чему мы имеем возможность формировать наши образы, поэтому нам без этих вещей не обойтись.
А еще иметь базовый наряд в своем гардеробе – не только вневременная инвестиция, но и отличный способ позаботиться о планете и избежать лишнего перепроизводства. Украинская стилистка рассказала о 15 вещах, которые никогда не выйдут из моды. В список входят:
- белая рубашка;
- ремень;
- джинсы
- джинсовая куртка косухая;
- футболка поло;
- тельняшка;
- конверсы;
- ботинки Dr. Martens;
- майка алкоголичка;
- белая футболка;
- шапка бини;
- бейсболка;
- брюки со стрелками;
- тренч.
Вещи из этого списка удачно сочетаются с другими элементами гардероба и являются основой создания интересных образов без лишних усилий. Если вам нужна одежда на все времена, то рекомендуем добавить в свой гардероб все позиции, которые обязательно будут активно вами использоваться.
Как выглядит наряд, который не выйдет никогда из моды
Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Наряды, которые никогда не выйдет из моды / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой