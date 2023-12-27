Образы с горнолыжными костюмами – невероятно красиво смотрятся, особенно если модницы дополняют их эффектными головными уборами или обувью. Уже больше ста лет в моде царит эстетика Après-ski. Она базируется на нарядах, предназначенных для отдыха в горах.

Обратите внимание Лыжная мода: как стильно одеться на отдых в зимние горы

Еще с 20-х годов аристократы и богатые люди, которые могли себе позволить отдыхать в самых дорогих зимних курортах, стали примерять для отдыха стильные лыжные костюмы или комбинезоны. Сначала это было лишь необходимой экипировкой, но впоследствии стильный наряд стал определенным отражением статуса.

"Après-ski" с французского переводится буквально переводится как "после лыж". Здесь имеется в виду образ человека, который сошел с лыж и идет отдыхать и наслаждаться горами за теплым напитком. Наряды, которые сейчас представляют на себе модницы очень похожи на эстетику тихой роскоши.

Лыжами всегда восхищались все знаменитости. Когда-то в лыжных костюмах на фоне гор позировала Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, принцесса Диана и многие другие известные личности. Именно их образами вдохновляются инфлюэнсерши, когда едут отдыхать в зимний курорт.

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Но в современной жизни они добавляют своим аутфитам интересной изюминки – надевают стильные мунбуты или угги, дополняют образы для отдыха шубами и очками.

В базовый набор лыжной моды входит комбинезон, теплые брюки и куртка, вязаные свитера, балаклавы, перчатки или меховые повязки. Все чаще модницы предпочитают такие наряды не только на горнолыжных курортах, но и когда едут отдыхать за город.

Если вы собираетесь этой зимой на отдых, рекомендуем вам вдохновиться стильными зимними образами, которые вы точно захотите повторить.



Лыжная мода в зимнее время / Фото из инстаграммы Леси Никитюк



Лыжная мода в зимнее время / Фото Pexels



Лыжная мода в зимнее время / Фото Pexels



Лыжная мода в зимнее время / Фото Pexels



Лыжная мода в зимнее время / Фото Pexels



Лыжная мода в зимнее время / Фото Pexels