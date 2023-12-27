Образи з гірськолижними костюмами – неймовірно красиво виглядають, особливо якщо модниці доповнюють їх ефектними головними уборами чи взуттям. Вже понад сто років в моді панує естетика Après-ski. Вона базується на вбранні, яке призначене для відпочинку в горах.

Зверніть увагу Лижна мода: як стильно одягнутися на відпочинок в зимові гори

Ще з 20-х років аристократи та багаті люди, які могли собі дозволити відпочивати в найдорожчих зимових курортах почали приміряти для відпочинку стильні лижні костюми чи комбінезони. Спочатку це було лише необхідним екіпіруванням, але згодом стильне вбрання стало певним відображенням статусу.

"Après-ski" з французької перекладається буквально перекладається як "після лиж". Тут мається на увазі образ людини, яка зійшла з лиж та йде відпочивати й насолоджуватися горами за теплим напоєм. Вбрання, яке зараз презентують на собі модниці дуже схоже до естетики тихої розкоші.

Лижами завжди захоплювалися всі знаменитості. Колись у лижних костюмах на тлі гір позувала Жаклін Кеннеді, Грейс Келлі, принцеса Діана та багато інших відомих особистостей. Саме їхніми образами надихаються інфлюенсерки, коли їдуть відпочивати в зимовий курорт.

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Та в сучасному житті вони додають своїм аутфітам цікавої родзинки – одягають стильні мунбути чи угги, доповнюють відпочинкові образи шубами та окулярами.

У базовий набір лижної моди входить комбінезон, теплі штани та куртка, в’язані светри, балаклави, рукавиці чи хутряні пов’язки. Все частіше модниці віддають перевагу такому вбранню не лише на гірськолижних курортах, але й коли їдуть відпочивати за місто.

Якщо ви збираєтеся цієї зими на відпочинок, радимо вам надихнутися стильними зимовими образами, які ви точно захочете повторити.



Лижна мода в зимову пору / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Лижна мода в зимову пору / Фото Pexels



Лижна мода в зимову пору / Фото Pexels



Лижна мода в зимову пору / Фото Pexels



Лижна мода в зимову пору / Фото Pexels



Лижна мода в зимову пору / Фото Pexels