Не менш важливо й те, який вигляд матиме готовий образ на фото. Адже кожному хочеться зафіксувати щасливий момент та поділитися ним у соціальних мережах. Тож підійти до підготовки варто дуже ретельно, зазначає 24 Канал.

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Міські речі, які ми щодня використовуємо у своїх образах, не завжди будуть доречними для відпочинку в горах, тому важливо знати, що саме належить до лижного спорядження. Звісно, купити все необхідне можна в спеціалізованих магазинах, проте зазвичай це дорого, а багато топових брендів не представлені в Україні. Тож існує більш вигідна альтернатива.

Так, до гірськолижного сезону мультибрендові стокові магазини Obnova підготували величезну кількість курток із новими мембранами, флісок та трекінгового взуття. До того ж тут можна прикупити все необхідне, щоб зробити образ ще зручнішим: від лонгслівів з натуральних матеріалів до теплих рукавичок.

В магазинах можна знайти культові бренди, добре відомі туристам зі всього світу, – Salomon, The North Face, Patagonia, Oakley. Крім того, тут пропонують придбати вироби від Superdry, в яких поєднується японська естетика та британський стиль, італійців Emporio Armani та українських виробників спортивного одягу AVECS.



Куртки The North Face – поєднання практичності та стилю / Фото Obnova

Магазини з актуальним сезонним вбранням та взуттям представлені у Києві, Львові, Вінниці, Чернівцях, Тернополі та інших містах, розташованих на заході України.

А на який саме одяг звернути увагу, збираючись у поїздку в зимові гори, – розповідаємо в матеріалі.

Термобілизна

Щоб забезпечити себе комфортним перебуванням в горах, слід подбати про термобілизну. Лонгслів та лосини не лише дозволяють тілу “дихати”, але й відновлюють якісну терморегуляцію при низьких температурах.

Лижний костюм

Вирушаючи на активний відпочинок в гори, безсумнівно знадобиться лижний костюм. Обираючи куртку та штани для катань на лижах чи сноуборді, звертати увагу потрібно на якість, адже лише ті костюми, які виготовлені з високоякісних матеріалів, здатні зберігати тепло. Це важливий фактор, яким не можна нехтувати.

Крім цього, важливо врахувати, щоб придбаний комплект був зшитий відповідно до анатомічної будови людини, мав легку вагу та не сковував рухи.



Важливо, щоб обраний комплект був підібраний під параметри людини / Фото Obnova

Хороший лижний костюм матиме високий коефіцієнт водостійкості та коефіцієнт паропроникності (не нижче 5 тисяч міліметрів). Ще один фактор, що гарантуватиме довговічність екіпіровки – шви, обклеєні тасьмою. Це запобігатиме потраплянню вологи всередину й подовжить процес експлуатації куртки чи штанів.

Щоб точно не помилитися з вибором, віддавати перевагу варто брендам, вироби яких засвідчили свою якість, а їхній дизайн вважається вічною класикою. Так, завітавши в магазини Obnova, можна приміряти куртки та штани від:

Avecs,

Burton,

Columbia,

Helly Hansen,

Mammut,

Salomon,

The North Face,

Patagonia,

Superdry та багатьох інших.

Зрозумівши, як сидять на тілі вироби того чи іншого бренду, буде легше вибрати вдалий комплект для майбутньої поїздки в гори.

Комбінезон

Окрім штанів та куртки, зосередити увагу варто на комбінезоні, який теж дозволить не промокнути і не змерзнути. Перед купівлею обов’язково потрібно приміряти це вбрання та обирати модель, яка не переобтяжуватиме тіло. Адже головне призначення гірськолижного комбінезона – забезпечити максимальну рухливість.

Як і в попередньому пункті, радимо зосередитися на брендах, відомих в туристичному світі. Це дозволить бути впевненим в стійкості виробів до вологи та холоду. І, звісно, не варто турбуватися, що деякі з них не мають власних магазинів в Україні. Адже на вішаках Obnova вже очікують своїх нових власників комбінезони від Burton, Dope, L1 Premium Goods, La Sportiva, Musto, O Neill, Peak Mountain, Rojo, Roxy та The North Face.



Радимо зосередитися на брендах, що відомі в туристичному світі / Фото Obnova

Рукавички

Також варто подбати про рукавиці. Якщо говорити про бренди, не підведуть Burton, Avecs, Dope, Goldwin, Spyder, Whistler Without Brand.

Якщо ж зосередитися на властивостях, рекомендуємо обирати такі рукавиці, що не промокатимуть при попаданні на них снігу. Для цього слід перевірити міцність та водонепроникність матеріалів, що забезпечать тепло та комфорт впродовж усього перебування в горах. Зазвичай інформація про це міститься на етикетці. Якщо ж виникають сумніви, обрати найкращі варіанти допоможе продавець-консультант Obnova.

До того ж асортимент тут поділений на жіночий та чоловічий. Тож підібрати необхідний виріб, враховуючи анатомічні особливості руки, буде ще простіше.

Шапка

Без теплої та зручної шапки в горах теж не обійтися. Популярними зараз вважаються шапки біні, які можна носити навіть в повсякденному житті. Та більш практичним рішенням стане балаклава, яка не втрачає популярності вже кілька сезонів.

Вдалі варіанти для активного відпочинку пропонують, зокрема, Avecs, Burton, Crivit, Dope, Grouse Creek, Oakley, Peak Performance, Picture, Raw, Spyder, The North Face, Vertical, Whistler, Without Brand.



Бренд Spyder випускає лінійки одягу та аксесуарів для активного відпочинку / Фото Obnova

Взуття

Лижна модна естетика неможлива без якісного взуття. Воно має бути водонепроникним, тож при покупці важливо звернути увагу на цілісність мембрани.

Водночас у шкіряних варіантах черевиків мембрана може бути відсутня. Тоді варто звернути увагу, наскільки в них якісне просочення.

Цікаво, що взуття може не мати додаткового утеплення. Однак тоді потрібна достатньо товста підошва, наприклад, тракторна, яка зможе ізолювати стопу від холоду знизу. І головне – зимове трекінгове взуття повинно бути на розмір більшим, щоб забезпечити запас під теплі шкарпетки.

Гірськолижні окуляри

Ще один важливий момент, на який треба звернути увагу, – гірськолижні окуляри, що є обов’язковою частиною екіпірування. Сонце в горах сильно відбивається від снігу, тому вони захистять очі від яскравого освітлення, а також разючого вітру.

Щоб підібрати і приміряти вбрання для відпочинку в горах, достатньо завітати у найближчий магазин Obnova. У кожному з них зібрано все необхідне екіпірування, що зробить лижний образ стильним на всі 100%.