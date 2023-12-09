На щастя, дедалі частіше в моді спостерігається тенденція на практичність. Тож підібрати лише найважливіші речі, які знадобляться у новому сезоні, не буде важко, зазначає 24 Канал.

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Щоб не витрачати час на їхній пошук, варто завітати в мультибрендовий магазин Obnova, де вже зібрані головні новинки сезону. Тут з легкістю вдасться знайти все необхідне – від стокових речей до люксу. Мережа магазинів з одягом, взуттям та аксесуарами представлена у Києві, Львові, Вінниці, Чернівцях, Тернополі та інших містах, розташованих на заході України.

Тож з місцем шопінгу, яке допоможе підкреслити свій стиль трендовим одягом в зимову пору року, розібралися. Тепер перейдемо до елементів гардероба, на які обов’язково варто звернути увагу.

В’язаний светр

У холодну пору ми не зможемо обійтися без в’язаного светра. Він ідеально пасує до будь-якого низу – джинсів, штанів чи лосинів. Обирати цього сезону радять класичні кольори. Також зробити ставку можна на трендовий яскраво-червоний, який офіційно визнано головним кольором сезону.

Джинси, брюки та щось особливе

Мабуть, усі вже помітити, що цього сезону інфлюенсери все частіше обирають подовжені та широкі джинси. Однак це далеко не єдиний тренд сезону.

Незамінною залишається і класична база: від шерстяних штанів палаццо до завужених брюк зі стрілками. Важливо, що в поточному сезоні, навіть на холодну пору, можна сміливо обирати як світлі, так і темні моделі.



Трендові широкі джинси / Фото Obnova

Не менш актуальним залишається шкіряний низ. В колекціях осінньо-зимового сезону 2023/2024 варіації на цю тему були представлені на багатьох подіумах світу. Приміром, Alexander McQueen показав рокові, розкльошені донизу брюки, бренд Chloé створив лаконічні коричневі штани, а Bottega Veneta зробили ставку на синю шкіру, яка візуально нагадує джинси. Разом із цим є попит на паєтки, металік та оксамитові брюки. Тож обирати є з чого, навіть для найособливіших подій.

Трикотажний костюм

Теплий трикотажний костюм в холодну пору року – не лише необхідність, але й чудова можливість за лічені хвилини створити ефектний та модний образ. Обирати слід пастельні тони, які будуть вдало поєднуватися зі взуттям та верхнім одягом.



Трикотажний костюм / Фото Obnova

Гольфи

Гольф – необхідна річ в холодну пору року та "вічний" тренд, який впишеться в будь-який гардероб. В залежності від фасону, з ними можна скласти як класичний, так і кежуал образ. А цього сезону рекомендується зробити акцент на багатошаровості та одягати поверх гольфів улюблені піджаки, сорочки чи жилетки.



Теплий гольф / Фото Obnova

Дублянка

Звернути увагу цього сезону рекомендують на короткі дублянки в чорному та коричневому кольорі. Це класика, тож вони залишилися такими ж актуальними, як у попередніх сезонах. А ще дуже красиво виглядають дублянки довжини максі. Вони неймовірно виглядають та поєднуються з будь-яким вбранням.

Шуба з екохутра

Ефектна шуба допоможе урізноманітнити ваші образи. У моді досі залишаються довгі шуби, а також трендовими стають шуби-халати, які зав’язуються на поясі.

Пуховик

Дуже стильно та цікаво виглядає синій пуховик від Wrangler, тож радимо звернути увагу саме на цей колір. Його вже встигли приміряти багато fashion-інфлюенсерів. Різноманітні варіанти пуховиків від американського бренду вже представлені в магазинах Obnova.

Стильний пуховик Wrangler/ Фото Obnova

Угги

Коричневе замшеве взуття є найпопулярнішим цього сезону. Вкорочені угги набули популярності ще впродовж жовтня та листопада і не перестануть бути такими ж актуальними до кінця зими. Вони доволі теплі й зручні, тому їх наявність в гардеробі – своєрідний must have.

Шапка біні

Однотонна шапка біні дозволить вам довершити будь-який верхній одяг. Для цього можна обрати головний убір в класичному кольорі, а от яскрава шапка дозволить розбавити аутфіт в базових відтінках.

Шарф

Світові інфлюенсери на своїх прикладах демонструють, що цього сезону в моді довгі однотонні шарфи. Дівчата почали носити їх ще в жовтні як аксесуар, просто накинувши на плечі. А от взимку теплий шарф подарує додаткове тепло та вбереже від проникливого вітру.



Актуальний довгий шарф / Фото Obnova

Щоб приміряти всі новинки сезону і підібрати трендове вбрання, достатньо завітати у найближчий магазин Obnova. Тут пропонують мультибрендовий одяг, взуття та аксесуари, перед якими неможливо встояти.