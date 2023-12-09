К счастью все чаще в моде наблюдается тенденция на практичность. Так что подобрать только самые важные вещи, которые понадобятся в новом сезоне, не составит труда, отмечает 24 Канал.

Интересно Самая модная обувь осени: гид популярными моделями от кроссовок до ботинок.

Чтобы не тратить время на их поиск, стоит посетить мультибрендовый магазин Obnova, где уже собраны главные новинки сезона. Здесь с легкостью удастся найти все необходимое – от стоковых вещей до люкса. Сеть магазинов с одеждой, обувью и аксессуарами представлена в Киеве, Львове, Виннице, Черновцах, Тернополе и других городах, расположенных на западе Украины.

Так что с местом шопинга, которое поможет подчеркнуть свой стиль трендовой одеждой в зимнее время года, разобрались. Теперь перейдем к элементам гардероба, на которые обязательно следует обратить внимание.

Вязаный свитер

В холодное время мы не сможем обойтись без вязаного свитера. Он идеально подходит к любому низу – джинсам, брюкам или лосинам. Выбирать в этом сезоне советуют классические цвета. Также сделать ставку можно на трендовый алый, который официально признан главным цветом сезона.

Джинсы, брюки и что-то особенное

Пожалуй, уже все заметили, что в этом сезоне инфлюэнсеры все чаще выбирают удлиненные и широкие джинсы. Однако это далеко не единственный тренд сезона.

Незаменимой остается и классическая база: от шерстяных штанов палаццо до зауженных брюк со стрелками. Важно, что в текущем сезоне, даже на холодное время, можно смело выбирать как светлые, так и темные модели.



Трендовые широкие джинсы / Фото Obnova

Не менее актуальным остается кожаный низ. В коллекциях осенне-зимнего сезона 2023/2024 вариации по этой теме были представлены на многих подиумах мира. К примеру, Alexander McQueen показал роковые, расклешенные внизу брюки, бренд Chloé создал лаконичные коричневые брюки, а Bottega Veneta сделали ставку на синюю кожу, визуально напоминающую джинсы. Вместе с этим есть спрос на пайетки, металлик и бархатные брюки. Так что выбирать есть из чего, даже для особых событий.

Трикотажный костюм

Теплый трикотажный костюм в холодное время года – не только необходимость, но и отличная возможность в считанные минуты создать эффектный и модный образ. Выбирать следует пастельные тона, которые будут удачно сочетаться с обувью и верхней одеждой.



Трикотажный костюм / Фото Obnova

Гольфы

Гольф – необходимая вещь в холодное время года и "вечный" тренд, который впишется в любой гардероб. В зависимости от фасона, с ними можно составить как классический, так и кэжуал образ. А в этом сезоне рекомендуется сделать акцент на многослойности и одевать поверх гольфов любимые пиджаки, рубашки или жилетки.



Теплый гольф / Фото

Дубленка

Обратить внимание в этом сезоне рекомендуют на короткие дубленки в черном и коричневом цвете. Это классика, так что они остались такими же актуальными, как в предыдущих сезонах. А еще очень красиво смотрятся дубленки длины макси. Они невероятно сочетаются с любым нарядом.

Шуба из экомеха

Эффектная шуба поможет разнообразить ваши образы. В моде до сих пор остаются длинные шубы, а также трендовыми становятся завязывающиеся на поясе шубы-халаты.

Пуховик

Очень стильно и интересно выглядит синий пуховик от Wrangler, поэтому рекомендуем обратить внимание именно на этот цвет. Его уже успели примерить многие fashion-инфлюэнсеры. Разнообразные варианты пуховиков от американского бренда уже представлены в магазинах Obnova.

Стильный пуховик Wrangler / Фото Obnova

Угги

Коричневая замшевая обувь является самой популярной в этом сезоне. Укороченные угги приобрели популярность еще в течение октября и ноября и не перестанут быть столь же актуальными до конца зимы. Они достаточно теплые и удобные, поэтому их наличие в гардеробе – своеобразный must have.

Шапка бини

Однотонная шапка бини позволит вам завершить любую верхнюю одежду. Для этого можно выбрать головной убор в классическом цвете, а вот яркая шапка позволит разбавить аутфит в базовых оттенках.

Шарф

Мировые инфлюэнсеры на своих примерах демонстрируют, что в этом сезоне в моде длинные однотонные шарфы. Девушки начали носить их еще в октябре как аксессуар, просто накинув на плечи. А вот зимой теплый шарф подарит дополнительное тепло и убережет от проницательного ветра.



Актуальный длинный шарф / Фото Obnova

Чтобы примерить все новинки сезона и подобрать трендовый наряд, достаточно посетить ближайший магазин Obnova. Здесь предлагают мультибрендовую одежду, обувь и аксессуары, перед которыми невозможно устоять.