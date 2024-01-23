Готовимся к весне: как выглядят самые модные жакеты сезона

Жакет считается вневременным элементом гардероба, впрочем, мы скрываем его за верхней одеждой. Уже весной мы сможем смело носить жакеты с брюками, джинсами и подчеркивать главную деталь – зауженную талию.

Блэйзер должен быть в гардеробе у каждой девушки. Если его у вас нет, то ситуацию надо быстро исправлять. В весенне-летнем сезоне жакеты свободного кроя еще останутся в моде, но между тем на модную арену выходят приталенные блейзеры, подчеркивающие женственность.

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В своих коллекциях бренды представили жакеты из разных тканей: кожи, шерсти, атласа, крепа. Их можно интегрировать для дневного или вечернего выхода.

Prada представили серию приталенных блейзеров, скомбинировав их с минишортами и поясом с длинной бахромой. Schiaparelli соединили силуэтный жакет с широкими брюками. А вот Alexander McQueen продемонстрировали силуэтный блейзер, соблазнительно подчеркивающий женские изгибы.



Актуальные жакеты на весну / Фото Vogue



Актуальные жакеты на весну / Фото Vogue

К самым интересным приталенным жакетам относится клетчатый жакет Loewe, который будет хорошо сочетаться с белыми футболками, джинсами или лоферами. Если хотите выбирать праздничную модель, то лучше сосредоточить внимание на белом варианте. Именно такой жакет представил бренд Givenchy.



Актуальные жакеты на весну / Фото Vogue



Актуальные жакеты на весну / Фото Vogue

Кроме жакетов, в этом году в моде будут широкие пояса на бедрах, массивные серьги, лоферы и наряды зеленого цвета. Как выглядят эти вещи – смотрите подробнее в нашем материале.