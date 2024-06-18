С чем носить вьетнамки летом: лучшие стилизации от модных девушек

С наступлением жары нам не обойтись без стильных вьетнамок, в которых удобно находиться, когда температура воздуха превышает 20 градусов тепла. Стилизовать вьетнамки очень легко, поэтому на примере инфлюенсеров покажем лучшие аутфиты.

Без вьетнамок не обходится ни один летний сезон. Модницы обожают этот вид обуви и подбирают наряды для различных поводов. Их можно одеть на пляж или стилизовать в офисном стиле, а также скомбинировать с повседневным нарядом, примерить для прогулки или особого вечернего выхода. Вариантов для модных экспериментов есть бесчисленное количество.

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Лучшие образы с вьетнамками

Вьетнамки на подиуме демонстрировали такие известные бренды как Chanel, Miu Miu и Hermès. Интересные варианты образов моделей можно посмотреть в представленных коллекциях на весенне-летний сезон 2024.

Однако особого внимания заслуживают модные инфлюенсерки, которые рифмуют обувь с пижамными штанами, футболками и пляжной сумкой. К примеру, полупрозрачное платье, плетеная шляпа и вьетнамки – идеальный летний образ. А еще эта обувь красиво смотрится с пышными платьями миди и брючными костюмами.

Стилисты отмечают, что вьетнамки вполне могут подойти для важных празднований и ежедневных встреч с друзьями или даже свиданий. Некоторые модницы добавляют к своим образам вьетнамки на каблуках или платформе. Чтобы создать изящный образ, они дополняют их льняными брюками и блузой.



Модные балетки на лето 2024 / Фото Elle



Трендовые балетки на лето 2024 / Фото Elle



Актуальные балетки на лето 2024 / Фото Elle



Красивые балетки на лето 2024 / Фото Elle



Трендовые балетки на лето 2024 / Фото Elle

К трендовым вьетнамкам еще стоит добавить в вишлист на лето слингбэки, балетки в различных вариациях, кроссовки и лоферы. Как выглядит стильная обувь этого сезона читайте в нашем материале.