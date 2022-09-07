После феерической презентации туфель Versace и Valentino, массивная обувь с круглым носком, стойкими каблуками и тонкими ремешками на щиколотках приобрела огромную популярность среди знаменитых инфлюэнсеров.

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Дизайнеры решили добавить обуви главные модные коды нулевых эстетики, представив туфли на массивной платформе с высоким каблуком. В коллекциях осень-зима 2022/2023 бренды экспериментировали с декором, цветами и материалами.

Что известно о туфлях Мэри Джейн

Первые туфли Мэри Джейн появились в 1902 году: их носили герои газетного комикса Buster Brown, созданные писателем и художником Ричардом Фелтоном Аутколтом, – сам Бастер Браун и его сестра Мэри Джейн.

Туфли получили свое название благодаря имени сестры главного героя, которая в комиксах изображена именно в них.

Классические туфли Мэри Джейн изготовляли из черной или лакированной кожи, а иногда вместо пряжки использовали кнопку. Даже, несмотря на то, что прошло уже 100 лет, эти туфли до сих пор являются источником вдохновения многих брендов.

Многие бренды этой осенью презентовали детские туфли Мэри Джейн по-новому. Versace украсили туфли массивной тракторной подошвой, Bottega Veneta представили вариант на огромном каблуке, а Halpern сделали ставку на туфли с твидом в розовом цвете.

Теперь туфли Мэри Джейн не ассоциируются с милой детской обувью. В этом сезоне массивные туфли на каблуке – это реверанс в сторону гламура и грубости.

Многие туфли Мэри Джейн есть в коллекции немецкой инфлюэнсерши Леони Ганне. Ими она дополняет свои роскошные образы с платьями.



Мэри Джейн – трендовые туфли осени 2022 / Фото с Instagram



Мэри Джейн – трендовые туфли осени 2022 / Фото с Instagram



Мэри Джейн – трендовые туфли осени 2022 / Фото с Vogue



Мэри Джейн – трендовые туфли осени 2022 / Фото с Vogue



Мэри Джейн – трендовые туфли осени 2022 / Фото с Vogue



Мэри Джейн – трендовые туфли осени 2022 / Фото с Vogue



Мэри Джейн – трендовые туфли осени 2022 / Фото с Vogue



Мэри Джейн – трендовые туфли осени 2022 / Фото с Vogue



Мэри Джейн – трендовые туфли осени 2022 / Фото с Vogue



Мэри Джейн – трендовые туфли осени 2022 / Фото с Vogue