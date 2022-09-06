Все активнее в моду возвращаются кроссовки с предыдущих десятилетий. Кроме того, уже стирается граница между мужскими и женскими парами.

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Манекенщица Гейли Бибер обожает кроссовки adidas Samba, модель Эмили Ратажковски имеет в своем гардеробе модель Salomon. Самыми популярными кроссовками предыдущих сезонов стали кроссовки от New Balance и Asics.

Самые популярные кроссовки 2023 года

adidas Samba

Кроссовки adidas Samba уже активно носят в этом году Кайя Гербер, Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Гейли Бибер и многие другие. Очевидно, что в начале 2023 эти красавки станут суперпопулярными.



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue

Salomon

Больше всего кроссовки Salomon полюбили скандинавские девушки. В 2019 году эти кроссовки были популярнейшей парой в мужской моде. Они даже были признаны кроссовками года по версии GQ.

Скандинавки начали совмещать эти кроссовки с длинными юбками и высокими носками. Главной поклонницей кроссовок Salomon стала Эмили Ратажковски, которая часто одевает их на прогулку по Нью-Йорку.



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue

Nike Air Kukini

Air Kukini выпущенные в начале 2000-х годов оказались в категории «безобразных» кроссовок. Они не суперпопулярны, как другая обувь, впрочем достаточно комфортные, поэтому fashion-эксперты прогнозируют им новое возрождение в 2023 году.



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue

New Balance

New Balance 550 уже несколько сезонов подряд очень востребованы среди it-girls. Другие варианты фирменных "папиных кроссовок" New Balance, в частности, модели 530 и 574, также стали излюбленными парами как знаменитостей, так и модных инфлюэнсеров.



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue

Asics Gel-1130 и Asics Gel Quantum

Asics – это классический бренд спортивной одежды, которая с каждым сезоном становится все популярнее. Модные энтузиасты выбирают кроссовки Asics Gel-1130 и Asics Gel Quantum в качестве доступной альтернативы Balenciaga.



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue