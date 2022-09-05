Яркий синий оттенок обладает большей эффектностью, чем обычный традиционный темно-синий оттенок. Тихоокеанский синий отлично сочетается с любыми предметами одежды в вашем гардеробе.
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Pacific Ocean выглядит также элегантно и изысканно как темно-синий благодаря использованию дизайнерами интересных силуэтов.
Некоторые дизайнеры выпускали своих моделей на подиум в тихоокеанском синем с ног до головы. Карли Клос одела синие брюки, голубую водолазку, насыщенное пальто и туфли-лодочки. Этот total look произвел фурор на всех приглашенных гостей на Неделе моды.
Тихоокеанский синий – трендовый цвет осени / Коллаж Fashion 24
В ярко-синем оттенке также представлены брючные костюмы. Обратите внимание, что этой осенью в тренде корсеты, которые нужно надевать на жакет. Дизайнеры представили немало таких стилизаций, так что уже совсем скоро интересные образы мы сможем увидеть у наших любимых инфлюэнсеров.
Тихоокеанский синий – трендовый цвет осени / Коллаж Fashion 24
Тихоокеанский синий – трендовый цвет осени / Фото с Instagram
Тихоокеанский синий – трендовый цвет осени / Фото с Instagram
Тихоокеанский синий – трендовый цвет осени / Фото с Instagram