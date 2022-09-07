Після феєричної презентації туфель Versace та Valentino, масивне взуття з круглим носком, стійкими підборами та тонкими ремінцями на щиколотках здобуло величезну популярність серед знаменитих інфлюенсерів.

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Дизайнери вирішили додати взуттю головні модні коди естетики нульових, представивши туфлі на масивній платформі з високими підборами. У колекціях осінь-зима 2022/2023 бренди експериментували з декором, кольорами та матеріалами.

Що відомо про туфлі Мері Джейн

Перші туфлі Мері Джейн з’явилися у 1902 році: їх носили герої газетного коміксу Buster Brown, яких створив письменник і художник Річард Фелтон Аутколт, – сам Бастер Браун і його сестра Мері Джейн.

Туфлі дістали свою назву завдяки імені сестри головного героя, яку в коміксах зображено саме в них.

Класичні туфлі Мері Джейн виготовляли з чорної або лакованої шкіри, а інколи замість пряжки використовували кнопку. Навіть попри те, що пройшло вже 100 років, ці туфлі досі є джерелом натхнення багатьох брендів.

Чимало брендів цієї осені презентували дитячі туфлі Мері Джейн по-новому. Versace прикрасили туфлі масивною тракторною підошвою, Bottega Veneta представили варіант на величезних підборах, а Halpern зробили ставку на туфлі з твідом у рожевому кольорі.

Тепер туфлі Мері Джейн не асоціюються з милим дитячим взуттям. У цьому сезоні масивні туфлі на підборах – це реверанс у бік гламуру й брутальності.

Чимало туфель Мері Джейн є у колекції німецької інфлюенсерки Леоні Ганне. Ними вона доповнює свої розкішні образи з сукнями.



Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Instagram



Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Instagram



Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue



Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue



Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue



Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue



Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue



Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue



Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue



Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue