Після феєричної презентації туфель Versace та Valentino, масивне взуття з круглим носком, стійкими підборами та тонкими ремінцями на щиколотках здобуло величезну популярність серед знаменитих інфлюенсерів.
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Дизайнери вирішили додати взуттю головні модні коди естетики нульових, представивши туфлі на масивній платформі з високими підборами. У колекціях осінь-зима 2022/2023 бренди експериментували з декором, кольорами та матеріалами.
Що відомо про туфлі Мері Джейн
Перші туфлі Мері Джейн з’явилися у 1902 році: їх носили герої газетного коміксу Buster Brown, яких створив письменник і художник Річард Фелтон Аутколт, – сам Бастер Браун і його сестра Мері Джейн.
Туфлі дістали свою назву завдяки імені сестри головного героя, яку в коміксах зображено саме в них.
Класичні туфлі Мері Джейн виготовляли з чорної або лакованої шкіри, а інколи замість пряжки використовували кнопку. Навіть попри те, що пройшло вже 100 років, ці туфлі досі є джерелом натхнення багатьох брендів.
Чимало брендів цієї осені презентували дитячі туфлі Мері Джейн по-новому. Versace прикрасили туфлі масивною тракторною підошвою, Bottega Veneta представили варіант на величезних підборах, а Halpern зробили ставку на туфлі з твідом у рожевому кольорі.
Тепер туфлі Мері Джейн не асоціюються з милим дитячим взуттям. У цьому сезоні масивні туфлі на підборах – це реверанс у бік гламуру й брутальності.
Чимало туфель Мері Джейн є у колекції німецької інфлюенсерки Леоні Ганне. Ними вона доповнює свої розкішні образи з сукнями.
Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Instagram
Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Instagram
Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue
Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue
Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue
Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue
Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue
Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue
Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue
Мері Джейн – трендові туфлі осені 2022 / Фото з Vogue