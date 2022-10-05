Осенью в моде сумки, принадлежащие к базовой категории, впрочем, есть и более акцентные и более яркие, которые могут внести в монохромный образ изюминку или, наоборот, дополнить аутфит, застилизованный в технике колорблокинга.

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Самые популярные сумки осени 2022

Сумки хобо

Сумка хобо с формой полумесяца снова в тренде. Выбирайте на осень качественный кожаный выбор классического цвета, который подойдет ко всему. Также обратите внимание на стеганую модель от Miu Miu, с переплетениями в стиле Bottega Veneta The Mini Jodie, с принтом и выполненную из твидового материала.



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista

Небольшие сумки четкой геометрии

Овальные сумки прямоугольные или в форме трапеции уже давно есть в списках трендовых сумок на любой сезон. Геометрические сумки маленького размера никогда не выходили из моды. Чем больше минималистичный дизайн сумки и минимум фурнитуры, тем больше сумка имеет шансов стать базой.

Если рассматривать сумку на холодное время года, то важно обращать внимание на толщину ремня. Каким объемным будет ваш пуховик или куртка, таким широким должен быть ремень, чтобы не впиваться в верхнюю одежду.



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista

Объемные замшевые сумки

Замшевые сумки идеально подходят для осеннего сезона. Замшевая фактура прекрасно сочетается с тёплыми осенними вещами: объемным трикотажем, пальто с длинным ворсом.



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista

Клатчи

Клатчи снова возвращаются в тренды. Они могут быть большими и разными по форме. Теперь их можно носить не только с вечерними и праздничными образами.



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista

Яркие сумки

Мы привыкли носить яркие сумки летом, но осенью они тоже прекрасно впишутся в наши монохромные аутфиты. К примеру, если вы носите черное пальто с брюками и сапогами, то зеленая или оранжевая сумка станет эффектным дополнением и сможет разбавить ваш look своим ярким цветом.



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista

Картатие сумки

Клеточка этого сезона остается на вершине модного пьедистала. Чтобы стилизовать такую сумку, вам необходимо повторить цвет принта в своем образе. Например, если сумка черно-белая – наденьте ахромантический look.



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista

Сумки с мехом

К дубленкам и шубкам идеально подходят сумки с экохутром. На осень выбирайте однотонные спокойные варианты и составляйте монохромные аутфиты.



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista

Лакированная кожа и металлизированное покрытие

Лакированные кожаные сумки и изделия с металлизированным покрытием также популярны в этом сезоне. Такие сумки можно использовать как акцент на фоне нейтральных цветов, когда захочется добавить в образ что-нибудь интересное.



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista



Трендовые сумки осени 2022 / Фото с Fashionista