Восени в моді сумки, які належать до базової категорії, втім є й більш акцентні та яскравіші, які можуть внести в монохромний образ родзинку або ж, навпаки, доповнити аутфіт, що застилізований у техніці колорблокінгу.

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Найпопулярніші сумки осені 2022

Сумки хобо

Сумка хобо з формою напівмісяця знову у тренді. Обирайте на осінь якісний шкіряний вибір класичного кольору, який пасуватиме до всього. Також зверніть увагу на стьобану модель від Miu Miu, з переплетеннями у стилі Bottega Veneta The Mini Jodie, з принтом та виконану з твідового матеріалу.



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista

Невеликі сумки чіткої геометрії

Овальні сумки, прямокутні чи у формі трапеції вже давно є в списках трендових сумок на будь-який сезон. Геометричні сумки невеликого розміру ніколи не виходили з моди. Чим більше мінімалістичний дизайн сумки та мінімум фурнітури, тим більше ця сумка має шансів стати базою.

Якщо розглядати сумку на холодну пору року, то важливо звертати увагу на товщину ременя. Яким об’ємним буде ваш пуховик чи куртка, таким широким має бути ремінь, щоб не впиватися у верхній одяг.



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista

Об’ємні замшеві сумки

Замшеві сумки ідеально підходять для осіннього сезону. Замшева фактура чудово поєднується з теплими осінніми речами: об’ємним трикотажем, пальтом з довгим ворсом.



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista

Клатчі

Клатчі знову повертаються в тренди. Вони можуть бути великими та найрізноманітніших форм. Тепер їх можна носити не лише з вечірніми та святковими образами.



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista

Яскраві сумки

Ми звикли носити яскраві сумки влітку, втім восени вони теж чудово впишуться у наші монохромні аутфіти. До прикладу, якщо ви носите чорне пальто зі штанами та чобітьми, то зелена чи помаранчева сумка стане ефектним доповнням та зможе розбавити ваш look cвоїм яскравим кольором.



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista

Картаті сумки

Клітинка цього сезону залишається на вершині модного п’єдисталу. Щоб стилізувати таку сумку, вам необхідно повторити кольори принту в своєму образі. До прикладу, якщо сумка чорно-біла – одягніть ахромантичний look.



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista

Cумки з хутром

До дублянок та шубок ідеально підходять сумки з екохутром. На осінь обирайте однотонні спокійні варіанти та складайте з ними монохромні аутфіти.



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista

Лакована шкіра і металізоване покриття

Лаковані шкіряні сумки та вироби з металізованим покриттям також є популярними цього сезону. Такі сумки можна використовувати як акцент на тлі нейтральних кольорів, коли захочеться додати в образ щось цікаве.



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista



Трендові сумки осені 2022 / Фото з Fashionista