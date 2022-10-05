Відкладний комірець був суперпопулярним навесні 2021 року на блузах, втім цей тренд швидко минув. Однак дизайнери вирішили його повернути в осінньо-зимовий сезон та додати комір у сукні, які були надзвичайно популярні кілька десятиліть тому.

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Бренд Chanel презентував сукню, що відсилається до моди 1960-х років, а Paul & Joe презентував ностальгічні червоні мінісукні.

Carolina Herrera представили варіант з вишивкою ніжних квітів, Tory Burch презентували чорно-білу сукню довжини міді, а Kenzo створили сукню у стилі шкільної естетики.



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові сукні на осінь 2022 / Фото з Vogue

Відкладний комірець називають комір Пітер Пена. Назва пов’язана з п’єсою драматурга Дж. М. Баррі. Під час прослуховування автор вибрав для свого героя зірку американської естради Мод Адамс. Готуючись до ролі, Адамс познайомилася з художником і дизайнером Джоном Олександром і його дружиною Елізабет.

Подружжя взялося вдягати актрису як хлопчика, який ніколи не виріс, включно з тим самим коміром Пітера Пена. Робота була настільки успішною, що ця деталь прислужилася до тренду, який поширився як у жіночій, так і дитячій моді.



Мод Адамс у ролі Пітера Пена (1906 рік) / Фото з Vogue