На початку осені, коли ще погода дозволяє вигуляти чимало аутфітів, модниці особливо хочуть виглядати оригінально, вражаючи всіх підкресленим почуттям стилю.

Читайте також Актуальні туфлі Мері Джейн, які будуть популярні восени: найкраща добірка

Тренди, які диктують нам дизайнери, не завжди є суперкомфортними для повсякденних образів. Стилістка зазначає, що бути модною і стильною – це не означає слідкувати за всіма тенденціями і обов‘язково приміряти нові тренди.

"Ви, для прикладу, спокійно можете носити "чистий" мінімалізм і, лишаючись в рамках актуального крою, будете мати стильний вигляд. Так само ви можете просто підтримувати власний ДНК стилю через 1-3 тренди, які вам найбільше припали до душі. Ніколи не носіть щось лише тому, що це модно! Так само не варто засуджувати чи обсміювати когось, хто має інші естетичні орієнтири", – наголосила Яна Платонова.

Серед всіх представлених трендів, візьміть до уваги лише те, що близьке вашому стилю. Якщо ви любите епатажні аутфіти, то балаклава і кольчуги чудово впишуться у ваш гардероб. Якщо ж ви віддаєте перевагу стриманому вбранню, то ліловий колір та вбрання у стилі мілітарі стане вдалим доповненням до вашої осінної капсули.

Тренди осені 2022



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні речі на осінь 2022 / Фото з Instagram