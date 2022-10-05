Отложной воротничок был суперпопулярным весной 2021 года на блузах, впрочем, этот тренд быстро прошел. Однако дизайнеры решили его вернуть в осенне-зимний сезон и добавить воротник в платье, чрезвычайно популярные несколько десятилетий назад.

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Бренд Chanel представил платье, отсылаемое к моде 1960-х годов, а Paul & Joe представил ностальгические красные миниплатья.

Carolina Herrera представили вариант с вышивкой нежных цветов, Tory Burch представили черно-белое платье длины миди, а Kenzo создали платье в стиле школьной эстетики.



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые платья на осень 2022 / Фото с Vogue

Отложной воротничок называют воротник Питер Пена. Название связано с пьесой драматурга Дж. М. Барри. Во время прослушивания автор выбрал для своего героя звезду американской эстрады Мод Адамс. Готовясь к роли, Адамс познакомилась с художником и дизайнером Джоном Александром и его супругой Элизабет.

Супруги принялись одевать актрису как никогда не выросшего мальчика, включая тот же воротник Питера Пена. Работа была настолько успешной, что эта деталь послужила тренду, который распространился как в женской, так и детской моде.



Мод Адамс в роли Питера Пена (1906 год) / Фото с Vogue