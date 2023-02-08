В серебристых оттенках теперь можно увидеть самые разные платья – эффектные мини, сдержанные миди или роскошные макси. Металлик имеет все шансы стать фаворитом и отодвинуть на второй план все остальные яркие цвета.

Читайте также Что одеть на День влюбленных: интересные образы, которые вам понравятся

Многие из нас привыкли одевать серебристые платья в новогоднюю ночь, но такая тенденция уже не постоянна, поэтому металлик подходит и для других праздничных событий. Дизайнеры переосмыслили этот оттенок и решили больше не прятать серебристые вещи после Нового года в шкафах.

Минималистичные платья длины мини идеально подойдут для весенне-летнего сезона. Они отлично сочетаются с балетками, лоферами или босоножками с тонкими ремешками.



Стильные серебристые платья на весенне-летний сезон / Фото с Vogue



Стильные серебристые платья на весенне-летний сезон / Фото с Vogue



Стильные серебристые платья на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

В моде будут платья с боковыми разрезами, платье в сетку, которую представила на подиуме Джиджи Хадид.



Стильные серебристые платья на весенне-летний сезон / Фото с Vogue

Еще одним интересным трендом считается "фольгированная" ткань. Такие платья можно было увидеть в коллекциях Altuzarra и Gucci. Как показывают бренды, лучше такая ткань сочетается с белыми элементами гардероба.



Стильные серебристые платья на весенне-летний сезон / Фото с Vogue



Стильные серебристые платья на весенне-летний сезон / Фото с Vogue



Стильные серебристые платья на весенне-летний сезон / Фото с Vogue