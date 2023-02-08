У сріблястих відтінках тепер можна побачити найрізноманітніші плаття – ефектні міні, стримані міді чи розкішні максі. Металік має всі шанси стати фаворитом та відсунути на другий план всі інші яскраві кольори.

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Багато з нас звикли одягати сріблясті сукні в новорічну ніч, але така тенденція вже не є сталою, тож металік підходить і для інших святкових подій. Дизайнери переосмислили цей відтінок та вирішили більше не ховати сріблясті речі після Нового року у шафах.

Мінімалістичні сукні довжини міні ідеально підійдуть для весняно-літнього сезону. Вони чудово поєднаються з балетками, лоферами чи босоніжками з тонкими ремінцями.



Стильні сріблясті сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Стильні сріблясті сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Стильні сріблясті сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

У моді будуть сукні з бічними розрізами, плаття в сітку, яку презентувала на подіумі Джіджі Хадід.



Стильні сріблясті сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Ще одним цікавим трендом вважається "фольгована" тканина. Такі сукні можна було помітити в колекціях Altuzarra та Gucci. Як показують бренди, найкраще така тканина поєднується із білими елементами гардеробу.



Стильні сріблясті сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Стильні сріблясті сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Стильні сріблясті сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue