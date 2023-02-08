День влюбленных – это особый праздник, окутанный любовью и романтическим настроением, пишет 24 канал. В этот день каждая девушка хочет выглядеть особенно и безупречно.

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Fashion 24 подобрали вам несколько красивых аутфитов, которыми вы сможете вдохновиться для сотворения собственных образов.

Традиционно принято встречать День Валентина в красных платьях. Такой наряд вам точно подарит уверенность и сексуальность. Продемонстрировать свою женскую привлекательность можете по примеру шведской модницы Эльзы Госк.

Блондинка надела красное платье длины макси на длинный рукав с интересными деталями – с разрезом на плече и рукаве, перешитом шнуровками.

Также на День влюбленных примерите трикотажное платье с бахромой. Похожее изделие примеряла на себе даже Кендалл Дженнер. Тем более, бахрома сейчас – просто хит сезона.

Находящаяся на последних месяцах беременности немецкая инфлюэнсерша Соня Лисон надела для особого вечера синее бархатное платье на длинный рукав длины мини. Беременные женщины могут взять такой образ на заметку и дополнить его черными ботинками на шнуровке.

Чтобы придать вашему выходу элегантность и определенную строгость, примерьте вещи черного цвета. К примеру, наденьте твидовый жакет с классическими брюками и дополните выход обувью на каблуке.

А вот нотки сексуальности вам придаст лонгслив с вырезами или корсет. Оба варианта вы можете легко соединить с кожаными брюками или обычными джинсами.

Февраль – довольно холодный месяц зимы, чтобы вам было комфортно, можете примерить водолазку в паре с жакетом и дополнить образ брюками. Впрочем, к такому аутфиту не забывайте добавлять аксессуары в виде серьг, цепочек и часов.

Брючный костюм – всегда хорошая идея для особого праздника. Надевайте костюм с рубашкой в тон, чтобы получить дорогой и элегантный вид.

Если же на День влюбленных вам не очень хочется привлекать много внимания, то просто наденьте классические голубые джинсы с рубашкой оверсайз. Стильная прическа, макияж и аксессуары помогут вам выглядеть просто и в то же время эффектно.

Кардиганы и интересные свитера также имеют место быть в День влюбленных. Чтобы ваш образ не был обыденным, а имел нотку праздничности, наденьте вместо ботинок на плоской подошве, сапоги на каблуке.

Обратите внимание на стильные вельветовые брюки, уже начинающие набирать популярность, и сочетайте их с атласной блузой с бантом, как это соединила французская модница Жюли Феррари.