Обувные тенденции возвращаются в моду чаще трендов одежды. К примеру, в моде уже несколько сезонов лоферы, казаки, но весной найдется место для новой обуви – слингбеков с открытой пяткой, обуви на танкетке и цветных кроссовок.

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Современная танкетка

В этом году в моду вернется танкетка. Стильные мюли с четкими линиями и тонким ремешком – хит весны. Если не знаете, какую обувь вам выбрать на танкетке, присмотритесь к образам Рози Гантингтон-Уайтли. Именно она носит босоножки и мюли на танкетке уже несколько сезонов.



Модная обувь на весну 2023 / Фото с Who What Wear

Мэри Джейн

Вы уже наверняка знаете, что именно балетки в стиле Мэри Джейн будут особенно популярны в весенне-летнем сезоне. В отличие от моделей на высокой платформе и каблуке, советуем обратить внимание на плоские модели из деликатных тканей – атласа или бархата.



Модная обувь на весну 2023 / Фото с Who What Wear

Ковбойские сапоги

Сапоги в ковбойском стиле задержались в тенденциях на несколько сезонов подряд. Весной 2023 года обращайте внимание на эффектные пары обуви в ярких цветах, впрочем, если не хотите привлекать к себе лишнее внимание, то классические цвета лишь станут хорошей базой в ваш гардероб.



Модная обувь на весну 2023 / Фото с Who What Wear

Слингбеки с открытой пяткой

Слингбеки весной заслуживают особого внимания. Их можно встретить на каблуке, танкетке, с острым носком и скругленным. Жюли Феррери дополняет стильный образ в синей рубашке и джинсах с молочными слингбеками.



Модная обувь на весну 2023 / Фото с Who What Wear

Сапоги с острым носком

Сапоги с очень острым носком в стиле Balenciaga будут в моде этой весной. Впрочем, если такая тенденция вас несколько смущает, то выбирайте более классические сапоги, которые не будут так резко бросаться в глаза.



Модная обувь на весну 2023 / Фото с Who What Wear



Модная обувь на весну 2023 / Фото с Who What Wear

Цветные кроссовки

В моде весной будут кроссовки, которые раскрашены в разные цвета в стиле 80-х годов. Если вам уже надоели нейтральные цвета, выбирайте много ярких оттенков в одной паре обуви.



Модная обувь на весну 2023 / Фото с Who What Wear

Массивные лоферы

Если вы еще не инвестировали в свой гардероб пару классических лоферов, то самое время это сделать, поскольку их популярность только растет.



Модная обувь на весну 2023 / Фото с Who What Wear



Модная обувь на весну 2023 / Фото с Who What Wear