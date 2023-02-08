Взуттєві тенденції повертаються в моду частіше, ніж тренди одягу. До прикладу, в моді вже кілька сезонів лофери, козаки, але навесні знайдеться місце для нового взуття – слінгбеків з відкритою п’яткою, взуття на танкетці та кольорові кросівки.

Читайте також Топ-3 антитренди, які можуть зіпсувати ваш образ

Сучасна танкетка

Цього року в моду повернеться танкетка. Стильні мюлі з чіткими лініями і тонким ремінцем – хіт весни. Якщо не знаєте, яку взуття вам обрати на танкетці, придивіться до образів Розі Гантінгтон-Вайтлі. Саме вона носить босоніжки та мюлі на танкетці вже кілька сезонів поспіль.



Модне взуття на весну 2023 / Фото з Who What Wear

Мері Джейн

Ви вже мабуть знаєте, що саме балетки в стилі Мері Джейн будуть особливо популярними у весняно-літньому сезоні. На відміну від моделей на високій платформі та підборах, радимо звернути увагу на плоскі моделі з делікатних тканин – атласу чи оксамиту.



Модне взуття на весну 2023 / Фото з Who What Wear

Ковбойські чоботи

Чоботи в ковбойському стилі затрималися в тенденціях на кілька сезонів поспіль. Навесні 2023 року звертайте увагу на ефектні пари взуття в яскравих кольорах, втім якщо не хочете привертати до себе зайву увагу, то класичні кольори лише стануть гарною базою у ваш гардероб.



Модне взуття на весну 2023 / Фото з Who What Wear

Слінгбеки з відкритою п’яткою

Слінгбеки навесні заслуговують особливої уваги. Їх можна зустріти на підборах, танкетці, з гострим носком та заокругленим. Жюлі Феррері доповнює стильний образ у синій сорочці та джинсах з молочними слінгбеками.



Модне взуття на весну 2023 / Фото з Who What Wear

Чоботи з гострим носком

Чоботи з дуже гострим носком у стилі Balenciaga будуть в моді цієї весни. Втім якщо така тенденція вас дещо бентежить, то обирайте більш класичні чоботи, які не будуть так різко кидатися в очі.



Модне взуття на весну 2023 / Фото з Who What Wear



Модне взуття на весну 2023 / Фото з Who What Wear

Кольорові кросівки

У моді навесні будуть кросівки, які розфарбовані в різні кольори в стилі 80-х років. Якщо вам вже набридли нейтральні кольори, то обирайте багато яскравих відтінків в одній парі взуття.



Модне взуття на весну 2023 / Фото з Who What Wear

Масивні лофери

Якщо ви ще досі не інвестували у свій гардероб пару класичних лоферів, то саме час це зробити, оскільки їхня популярність лише зростає.



Модне взуття на весну 2023 / Фото з Who What Wear



Модне взуття на весну 2023 / Фото з Who What Wear