Для каждой женщины важно выглядеть модно и стильно, пишет 24 канал. Для того, чтобы выглядеть безупречно, рекомендуется не только нанести красивый макияж, но и одеть подходящий наряд, который не будет вас старить.

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В краткой подборке предлагаем вам ознакомиться с нарядами, которые могут существенно изменить образ или вообще испортить его. Девушкам следует помнить, что некоторые наряды удешевляют образ, поэтому от него надо отказаться.

Платье-свитер

Платья-свитера с горловиной уже стоит отложить. Они давно утратили свою актуальность. Если хотите примерить на себе теплое платье, то лучше сделайте ставку на стильную вещь размера оверсайз или декорированную вырезами на спине или на талии.



Антитренды, от которых стоит избавиться в своем гардеробе / Фото из Pinterest



Антитренды, от которых стоит избавиться в своем гардеробе / Фото из Pinterest

Колготы с принтом

Колготки с кружевным, анималистическим принтом или в сеточку – абсолютный антитренд. Такие изделия испортят даже самый красивый внешний вид. Лучше выберите классические колготки черного или телесного цвета в тон к вашему цвету кожи, без лишних дополнительных деталей.



Антитренды, от которых стоит избавиться в своем гардеробе / Фото из Pinterest



Антитренды, от которых стоит избавиться в своем гардеробе / Фото из Pinterest

Подделки

Сумки подделки могут очень просто удешевить ваш образ. И даже если вы оденете дорогие вещи, они могут выглядеть безвкусно лишь из-за того, что вы наденете дешевую сумку, которая дешевле настоящей в несколько раз. Лучше выберите более дешевое изделие, но не покупайте известные бренды-копии, поскольку это не только неуважение к бренду, но и к самому себе.



Антитренды, от которых стоит избавиться в своем гардеробе / Фото из Pinterest



Антитренды, от которых стоит избавиться в своем гардеробе / Фото из Pinterest