Женские туфли на плоской эластичной подошве – это самая желанная обувь сезона весна-лето 2023. Tod's представили шелковые ярко-желтые и фиолетовые пары. SimoneRocha предложила новый взгляд на балетки.
Читайте также Как правильно сочетать коричневый и зеленый цвет: невероятные образы
Кроме того, что дизайнер презентовала балетки с ремешками в бронзовой коже, напоминающие обувь балерин, бренд представил гибрид балеток и кроссовок.
В коллекции MM6MaisonMargiela появились атласные балетные туфли с квадратным мысом, напоминающие пуанты балерин.
Вписать в свой гардероб балетки – достаточно просто. Носите их с классическими базовыми джинсами, брючными костюмами, юбками и высокими гольфами.
Также выбирайте платья до балеток разнообразных фасонов – от романтических образов с оборками до прямых платьев из денима.
Некоторые бренды показывают, что балетки можно носить с высокими вязаными носками, впрочем, такая стилизация касается только смелых девушек.
Судя по представленной обуви на подуме, чаще всего модели дефилировали в балетках, соответствующих цвету наряда.
Балетки – самая модная обувь весны / Фото с Vogue
Балетки – самая модная обувь весны / Фото с Vogue
Балетки – самая модная обувь весны / Фото с Vogue
Балетки – самая модная обувь весны / Фото с Vogue
Балетки – самая модная обувь весны / Фото с Vogue