Женские туфли на плоской эластичной подошве – это самая желанная обувь сезона весна-лето 2023. Tod's представили шелковые ярко-желтые и фиолетовые пары. SimoneRocha предложила новый взгляд на балетки.

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Кроме того, что дизайнер презентовала балетки с ремешками в бронзовой коже, напоминающие обувь балерин, бренд представил гибрид балеток и кроссовок.

В коллекции MM6MaisonMargiela появились атласные балетные туфли с квадратным мысом, напоминающие пуанты балерин.

Вписать в свой гардероб балетки – достаточно просто. Носите их с классическими базовыми джинсами, брючными костюмами, юбками и высокими гольфами.

Также выбирайте платья до балеток разнообразных фасонов – от романтических образов с оборками до прямых платьев из денима.

Некоторые бренды показывают, что балетки можно носить с высокими вязаными носками, впрочем, такая стилизация касается только смелых девушек.

Судя по представленной обуви на подуме, чаще всего модели дефилировали в балетках, соответствующих цвету наряда.



Балетки – самая модная обувь весны / Фото с Vogue



Балетки – самая модная обувь весны / Фото с Vogue



Балетки – самая модная обувь весны / Фото с Vogue



Балетки – самая модная обувь весны / Фото с Vogue



Балетки – самая модная обувь весны / Фото с Vogue