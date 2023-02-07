Шоколадный – благородный оттенок, наполненный глубиной, привлекает внимание окружающих и успокаивает. Некоторые считают темно-коричневым слишком строгим цветом, впрочем если вы примерите его, то докажете свой вкус в одежде. Он не столь строг, как черный, поэтому обладает определенной простотой и одновременно роскошью.

Читайте также Антитренды зимы: 3 вещи, от которых следует отказаться

В мире моды существует множество сочетаний коричневого с разными цветами. К примеру, рассмотрим, как будет выглядеть коричневый с зеленым. Последний цвет достаточно трендовый и будет украшать много вещей в новом сезоне. Но стоит сказать, что сочетание коричневого и зеленого не самое простое.

Лучше всего сочетается коричневый монохромный образ с зеленой сумкой. Если у вас есть зеленое платье, то лучше выбрать коричневую обувь или сумку.

Особенно удачным будет сочетание коричневого цвета с темно-зеленым, оливковым и изумрудным цветом.

Украинская стилистка, которая ведет свой блог в инстаграмме anna.le.nova, собрала несколько сочетаний, которыми вы можете вдохновиться, чтобы застилизировать коричневый и зеленый цвет.

Эти цвета сочетали в своих образах Рози Гантингтон-Уайтли, Джессика Альба, Эльза Госк, Оливия Калпо и многие другие.



Стильное сочетание коричневого и зеленого / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и зеленого / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и зеленого / Фото с Instagram

Стильное сочетание коричневого и зеленого / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и зеленого / Фото с Instagram



Стильное сочетание коричневого и зеленого / Фото с Instagram