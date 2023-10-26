Принты показывают нам свою вневременность. Они всегда выглядят уместно и даже дорого.

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Клетка

Клетчатый принт не сходит с моды. Дизайнеры создают в клетку жакеты, юбки и даже аксессуары. Чтобы сбалансировать принт в клетку – создайте образ в однотонных цветах.



Актуальные принты на осень 2023 / Фото Elle

Цветы

Цветочные принты – это синоним нежности и женственности, однако в последнее время они приобрели более смелые формы. Как обычно, делайте весной ставку на платье, впрочем, можете выбирать для себя даже пальто в цветочный принт.



Актуальные принты на осень 2023 / Фото Elle

Горох

Принт в горох никогда не выходил из моды, впрочем в последнее время он переживает очередную вспышку популярности. Выбирайте в гороховый принт повседневную одежду или вечернюю.



Актуальные принты на осень 2023 / Фото Elle

Полоска

Вечной классикой, которая всегда будет уместна для официального стиля – это вертикальная полоска. Бренды украшают в полоску рубашки, костюмы, юбки. Вещи в полоску отлично списываются в базовый гардероб и являются инвестицией на все времена.



Актуальные принты на осень 2023 / Фото Elle

Елка

Зигзагообразный узор, составляющий достойную конкуренцию "гусиной лапке" можно увидеть на жакетах, брюках и пальто. Вещи этого принта придают аутфитам классическую изысканность.



Актуальные принты на осень 2023 / Фото Elle