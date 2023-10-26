Принти показують нам свою позачасовість. Вони завжди виглядають доречно та навіть дорого.

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Клітинка

Картатий принт не сходить з моди. Дизайнери створюють в клітинку жакети, спідниці та навіть аксесуари. Щоб збалансувати принт в клітинку – створіть образ в однотонних кольорах.



Актуальні принти на осінь 2023 / Фото Elle

Квіти

Квіткові принти – це синонім ніжності та жіночності, однак останнім часом вони набули більш сміливіших форм. Як завжди, робіть навесні ставку на сукні, втім можете обирати для себе навіть пальта у квітковий принт.



Актуальні принти на осінь 2023 / Фото Elle

Горох

Принт в горох ніколи не виходив з моди, втім останнім часом він переживає черговий спалах популярності. Обирайте в гороховий принт повсякденний одяг чи вечірній.



Актуальні принти на осінь 2023 / Фото Elle

Смужка

Вічною класикою, яка завжди буде доречною для офіційного стилю – це вертикальна смужка. Бренди прикрашають у смужку сорочки, костюми, спідниці. Речі в смужку чудово списуються у базовий гардероб та є інвестицією на всі часи.



Актуальні принти на осінь 2023 / Фото Elle

Ялинка

Зигзагоподібний візерунок, який складає гідну конкуренцію "гусячій лапці" можна побачити на жакетах, штанах і пальтах. Речі цього принта додають аутфітам класичної вишуканості.



Актуальні принти на осінь 2023 / Фото Elle