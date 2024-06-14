5 самых модных платьев лета: как они выглядят
Источник:Vogue
В шкафу каждой девушки точно есть платья разных цветов и фасонов. Но если вы ищете вдохновение для своих летних образов, то советуем обратить внимание на платья, которые представили для летнего сезона известные дизайнеры.
Платье является важной частью гардероба многих девушек. В основном они ассоциируются с элегантностью и женственностью и могут придать утонченный вид образу и подчеркнуть индивидуальность.
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Существует множество различных стилей платьев, чтобы вы смогли выбрать подходящий вариант для любого мероприятия - от повседневного до официального. Поэтому далее показываем самые популярные варианты летнего сезона.
Платье в стиле 1990-х
Такие платья подойдут для всех, кто любит минималистичную моду. Они выглядят изысканно и прекрасно подойдут для любого летнего события. Ищите для себя прямые платья, слип, макси- или мини-платья.
Красивые платья на лето 2024 / Фото Vogue
Платье в пастельных тонах
После возвращения сериала "Корона" дизайнеры углубились в архив стиля британской королевской семьи, образы которых были окутаны пастельными оттенками, которые носила принцесса Анна и королева Елизавета. Эту палитру можно увидеть в образах брендов Fendi и Carolina Herrera.
Стильные платья на лето 2024 / Фото Vogue
Платье в горошек
Каждое лето мода на гороховый принт возрождается. Красивые платья в своих коллекциях представили Balmain и Altuzarra, поэтому советуем добавить эти платья в свой виш-лист, если вы их еще не приобрели.
Красивые платья на лето 2024 / Фото Vogue
Платья с драпировкой
Платье с множеством складок имеет чрезвычайный эффект. Безошибочным вариантом будет длинная или короткая версия, которая подойдет для особых случаев и повседневных выходов.
Модные платья на лето 2024 / Фото Vogue
Синий электрик
Кобальтовый, ультрамариновый или электрик – выбирайте для себя насыщенный синий оттенок, который захватил подиумы многих известных брендов.
Красивые платья на лето 2024 / Фото Vogue
Кроме того, можете добавлять в свой гардероб платья с бахромой, с цветочным мотивом и в белом цвете.