Не следует забывать осенью о вечной классике, которая никогда не выходит из моды, пишет 24 Канал. К примеру, есть несколько видов курток, которые всегда будут актуальны в осеннее или весеннее время года. С помощью этих курток можно создать стильные и оригинальные образы.

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Вельветовая куртка

Такая куртка внесет разнообразие в ваши образы. Это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить свои образы чем-то интересным.

Джинсовая куртка

Такая куртка является самой практичной в сентябрьское время, которое позволяет носить рубашки и легкую верхнюю одежду. Кроме того, деним довольно популярен в этом сезоне, поэтому джинсовая куртка станет отличным дополнением к джинсам. Таким образом вы можете создать интересный denim total look.

Классическая косуха

Уже сложно представить себе осень без классической кожаной куртки черного цвета. Эта вещь прекрасно дополняет наши джинсы, брюки палаццо и карго.

Бомбер

Бомбер заполонил гардеробы многих модниц. Инфлюэнсерки сочетают его с разнообразными нарядами – от базовых джинсов до юбок длины макси.

Кожаная одежда в винтажном стиле

Если вам немного надоели классические кожаные куртки, тогда обратите свое внимание на кожаную в винтажном стиле, которая выглядит очень свежо и интересно.