Не слід забувати восени про вічну класику, яка ніколи не виходить з моди, пише 24 Канал. До прикладу, є кілька видів курток, які завжди будуть актуальними в осінню чи весняну пору року. За допомогою цих курток ви можете створити стильні та оригінальні образи.

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Вельветова куртка

Така куртка внесе різноманіття у ваші образи. Це відмінний варіант для тих, хто хоче урізноманітними свої образи чимось цікавим.

Джинсова куртка

Така куртка є найпрактичнішою у вересневий час, який ще дозволяє носити сорочки та легкий верхній одяг. Окрім того, денім є доволі популярним цього сезону, тож джинсова куртка стане чудовим доповненням до джинсів. Таким чином ви можете створити цікавий denim total look.

Класична косуха

Вже складно собі уявити осінь без класичної шкіряної куртки чорного кольору. Ця річ чудово доповнює наші джинси, штани палаццо та карго.

Бомбер

Бомбер заполонив гардероби багатьох модниць. Інфлюенсерки поєднують його з різноманітним вбранням – від базових джинсів до спідниць довжини максі.

Шкірянка у вінтажному стилі

Якщо вам трохи набридли класичні шкіряні куртки, тоді зверніть свою увагу на шкірянку у вінтажному стилі, яка виглядає дуже свіжо та цікаво.