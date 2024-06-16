Купальники могут оставаться в тренде несколько сезонов подряд, поэтому выбирайте выбор для себя и будьте уверены в том, что они останутся модными еще не один сезон.

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Логомания

Если логомания на футболках считается несколько устаревшей, то на купальниках – это безусловная тенденция, которая пришла к нам еще с нулевых и до сих пор остается актуальной.



Трендовые купальники на лето 2024 / Фото Vogue

Леопардовый купальник

Выбирайте для себя сплошной или бикини. Они все равно являются изрядно модными в этом сезоне. В этом году почти все наряды являются модными в анималистический принт, поэтому леопардовые купальники не стоит обходить стороной.



Трендовые купальники на лето 2024 / Фото Vogue

Купальник с вырезами

Асимметричные купальники – один из главных трендов лета. Они столь же модные, как платья, поэтому выбирайте для себя чувственную модель в любом цвете, которая удачно подчеркнет изгибы вашего тела.



Модные купальники на лето 2024 / Фото Vogue

Флористические бикини

Цветочный купальник должен быть в списке покупок каждой девушки. Этот принт не выходит из моды много лет, поэтому точно вам понадобится на летнее время, поскольку добавляет образу свежести и особого летнего вайба.



Трендовые купальники на лето 2024 / Фото Vogue

Купальник с драпировкой

В этом году драпировка является красивым трендом, без которого невозможно обойтись. Советуем обратить внимание на закрытый купальник, который выгодно подчеркнет фигуру.



Красивые купальники на лето 2024 / Фото Vogue

Бикини с лифом на косточках

Особое изящество купальнику добавляет лиф на косточках. Выбирайте для себя нейтральную палитру и изысканный крой.



Трендовые купальники на лето 2024 / Фото Vogue

К купальникам не забудьте подобрать для себя головной убор. Это может быть бейсболка, панама, шляпа или платок. Можете миксовать цвета головных уборов и купальников или же выбирать однотонное изделие для создания монохромного аутфита.