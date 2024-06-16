Купальники могут оставаться в тренде несколько сезонов подряд, поэтому выбирайте выбор для себя и будьте уверены в том, что они останутся модными еще не один сезон.
Обратите внимание Какую одежду купить летом: 10 вещей, которые рекомендует стилист
Логомания
Если логомания на футболках считается несколько устаревшей, то на купальниках – это безусловная тенденция, которая пришла к нам еще с нулевых и до сих пор остается актуальной.
Трендовые купальники на лето 2024 / Фото Vogue
Леопардовый купальник
Выбирайте для себя сплошной или бикини. Они все равно являются изрядно модными в этом сезоне. В этом году почти все наряды являются модными в анималистический принт, поэтому леопардовые купальники не стоит обходить стороной.
Трендовые купальники на лето 2024 / Фото Vogue
Купальник с вырезами
Асимметричные купальники – один из главных трендов лета. Они столь же модные, как платья, поэтому выбирайте для себя чувственную модель в любом цвете, которая удачно подчеркнет изгибы вашего тела.
Модные купальники на лето 2024 / Фото Vogue
Флористические бикини
Цветочный купальник должен быть в списке покупок каждой девушки. Этот принт не выходит из моды много лет, поэтому точно вам понадобится на летнее время, поскольку добавляет образу свежести и особого летнего вайба.
Трендовые купальники на лето 2024 / Фото Vogue
Купальник с драпировкой
В этом году драпировка является красивым трендом, без которого невозможно обойтись. Советуем обратить внимание на закрытый купальник, который выгодно подчеркнет фигуру.
Красивые купальники на лето 2024 / Фото Vogue
Бикини с лифом на косточках
Особое изящество купальнику добавляет лиф на косточках. Выбирайте для себя нейтральную палитру и изысканный крой.
Трендовые купальники на лето 2024 / Фото Vogue
К купальникам не забудьте подобрать для себя головной убор. Это может быть бейсболка, панама, шляпа или платок. Можете миксовать цвета головных уборов и купальников или же выбирать однотонное изделие для создания монохромного аутфита.