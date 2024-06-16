Купальники можуть залишатися в тренді кілька сезонів поспіль, тож обирайте вибір для себе та будьте певні в тому, що вони залишаться модними ще не один сезон.

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Логоманія

Якщо логоманія на футболках вважається дещо застарілою, то на купальниках – це безумовна тенденція, яка прийшла до нас ще з нульових та досі залишається актуальною.



Трендові купальники на літо 2024 / Фото Vogue

Леопардовий купальник

Обирайте для себе суцільний чи бікіні. Вони однаково є неабияк модними цього сезону. Цього року майже все вбрання є модним в анімалістичний принт, тож леопардові купальники не варто обходити боком.



Трендові купальники на літо 2024 / Фото Vogue

Купальник з вирізами

Асиметричні купальники – один з головних трендів літа. Вони настільки ж модні, як сукні, тому обирайте для себе чуттєву модель в будь-якому кольорі, яка вдало підкреслить вигини вашого тіла.



Модні купальники на літо 2024 / Фото Vogue

Флористичні бікіні

Квітковий купальник має бути в списку покупок кожної дівчини. Цей принт не виходить з моди багато років, тож точно вам знадобиться на літню пору, оскільки додає образу свіжості та особливого літнього вайбу.



Трендові купальники на літо 2024 / Фото Vogue

Купальник з драпіруванням

Цього року драпірування є красивим трендом, без якого неможливо обійтися. Радимо звернути увагу на закритий купальник, який вигідно підкреслить фігуру.



Красиві купальники на літо 2024 / Фото Vogue

Бікіні з ліфом на кісточках

Особливу витонченість купальнику додає ліф на кісточках. Обирайте для себе нейтральну палітру та вишуканий крій.



Трендові купальники на літо 2024 / Фото Vogue

До купальників не забудьте підібрати для себе головний убір. Це може бути бейсболка, панама, капелюх чи хустинка. Можете міксувати кольори головних уборів та купальників або ж обирати однотонний виріб для створення монохромного аутфіту.