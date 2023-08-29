Кожаную юбку можно стильно соединить с разнообразными элементами гардероба. Все, что вам понадобится – немного вдохновения.

Интересно Мода за годы независимости: как о дизайнерах из Украины узнал весь мир

Черная мини-юбка

Юбка черного цвета – внесезонная классика, которую легко вписать в свой гардероб. Такая юбка прекрасно сочетается с босоножками, туфлями и сапогами на каблуке.

В период межсезонья совмещайте юбку с босоножками и кожаной курткой, как это делает Леони Ганне. Осенью наденете ее с сапогами и пальто.



Трендовые кожаные юбки осени / Фото с Vogue

Карамельная юбка

Такая юбка также прекрасно сочетается с разнообразными нарядами. Юбка карамельного оттенка лучше сочетается с базовыми цветами – от черного до белого, с разновидностями чуда и яркими тонами.

Носите карамельную юбку с белой рубашкой, как это делает Эмили Ратажковски, или совмещайте с черным трикотажем.



Трендовые кожаные юбки осени / Фото с Vogue

Черная юбка прямого кроя

Юбка прямого кроя будет очень популярной осенью. Благодаря своей практичности и универсальности она впишется в любой гардероб.



Трендовые кожаные юбки осени / Фото с Vogue

Юбка из цветной кожи

Стритстайл-инфлюэнсеры выбирают для себя цветные варианты юбок, поэтому заметим, что они действительно стильно смотрятся, особенно если с ними создавать монохромные аутфиты.



Трендовые кожаные юбки осени / Фото с Vogue

Длинная кожаная юбка

Кожаная юбка длины макси – новая тенденция, которая подойдет для смелых девушек. Они облегают фигуру и создают привлекательный образ.



Трендовые кожаные юбки осени / Фото с Vogue