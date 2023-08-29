Шкіряну спідницю можна доволі стильно поєднати з різноманітними елементами гардероба. Все, що вам знадобиться – трохи натхнення.
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Чорна мініспідниця
Спідниця чорного кольору – це позасезонна класика, яку легко вписати у свій гардероб. Така спідниця чудово поєднується з босоніжками, туфлями та чоботами на підборах.
У період міжсезоння поєднуйте спідницю з босоніжками та шкіряною курткою, як це робить Леоні Ганне. Восени одягнете її з чоботами та пальтом.
Трендові шкіряні спідниці осені / Фото з Vogue
Карамельна спідниця
Така спідниця також чудово поєднується з різноманітним вбранням. Спідниця карамельного відтінку найкраще поєднується з базовими кольорами – від чорного до білого, з різновидами нюду та яскравими тонами.
Носіть карамельну спідницю з білою сорочкою, як це робить Емілі Ратажковскі, або поєднуйте з чорним трикотажем.
Трендові шкіряні спідниці осені / Фото з Vogue
Чорна спідниця прямого крою
Спідниця прямого крою буде дуже популярною восени. Завдяки своїй практичності та універсальності вона впишеться у будь-який гардероб.
Трендові шкіряні спідниці осені / Фото з Vogue
Спідниця з кольорової шкіри
Стрітстайл-інфлюенсери обирають для себе кольорові варіанти спідниць, тож зауважимо, що вони дійсно стильно виглядають, особливо, якщо з ними створювати монохромні аутфіти.
Трендові шкіряні спідниці осені / Фото з Vogue
Довга шкіряна спідниця
Шкіряна спідниця довжини максі – нова тенденція, яка підійде для сміливих дівчат. Вони облягають фігуру та створюють привабливий образ.
Трендові шкіряні спідниці осені / Фото з Vogue