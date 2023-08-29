Шкіряну спідницю можна доволі стильно поєднати з різноманітними елементами гардероба. Все, що вам знадобиться – трохи натхнення.

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Чорна мініспідниця

Спідниця чорного кольору – це позасезонна класика, яку легко вписати у свій гардероб. Така спідниця чудово поєднується з босоніжками, туфлями та чоботами на підборах.

У період міжсезоння поєднуйте спідницю з босоніжками та шкіряною курткою, як це робить Леоні Ганне. Восени одягнете її з чоботами та пальтом.



Трендові шкіряні спідниці осені / Фото з Vogue

Карамельна спідниця

Така спідниця також чудово поєднується з різноманітним вбранням. Спідниця карамельного відтінку найкраще поєднується з базовими кольорами – від чорного до білого, з різновидами нюду та яскравими тонами.

Носіть карамельну спідницю з білою сорочкою, як це робить Емілі Ратажковскі, або поєднуйте з чорним трикотажем.



Трендові шкіряні спідниці осені / Фото з Vogue

Чорна спідниця прямого крою

Спідниця прямого крою буде дуже популярною восени. Завдяки своїй практичності та універсальності вона впишеться у будь-який гардероб.



Трендові шкіряні спідниці осені / Фото з Vogue

Спідниця з кольорової шкіри

Стрітстайл-інфлюенсери обирають для себе кольорові варіанти спідниць, тож зауважимо, що вони дійсно стильно виглядають, особливо, якщо з ними створювати монохромні аутфіти.



Трендові шкіряні спідниці осені / Фото з Vogue

Довга шкіряна спідниця

Шкіряна спідниця довжини максі – нова тенденція, яка підійде для сміливих дівчат. Вони облягають фігуру та створюють привабливий образ.



Трендові шкіряні спідниці осені / Фото з Vogue