5 лучших ювелирных украшений этой зимой: роскошная подборка

Украшения дополняют каждый наш образ, поэтому без них сложно представить любой выход. Благодаря украшениям можно добавить больше эффектности. Этой зимой самыми популярными будут несколько украшений, которые вам следует принять во внимание.

К главным ювелирным изделиям этого сезона можно отнести кафы с жемчугом, стильные моносерьги и украшения необычных форм.

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Самые трендовые украшения этой зимой

Кафы

Эти украшения можно назвать лучшими помощниками ежедневных образов. Кафе отлично сочетаются с базовыми джинсами, романтическими платьями или жакетом. Обращайте особое внимание на кафе с жемчугом. Такие нежные изделия всегда привлекают к образу.



Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Моносерьги

Асимметрия в украшениях не сдает свои позиции и все же остается популярной. Моносережки сейчас очень актуальны. Выбирайте минималистичные украшения или объемные, которые привлекают внимание.



Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Буквы

Буквы теперь стали частью украшения ювелирных украшений. Они нашли свое воплощение в изделиях из золота и серебра.



Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Кольца

Минималистичное или кольцо с украшением носите соло или рифмуйте с другими ювелирными изделиями, составляя стильные образы для любого случая.



Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Необычные формы

Без слов заявлять о своей позиции вам позволяют украшения необычных форм. Это могут быть серьги, кольца или кулоны на цепочках.



Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest