К главным ювелирным изделиям этого сезона можно отнести кафы с жемчугом, стильные моносерьги и украшения необычных форм.
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Самые трендовые украшения этой зимой
- Кафы
Эти украшения можно назвать лучшими помощниками ежедневных образов. Кафе отлично сочетаются с базовыми джинсами, романтическими платьями или жакетом. Обращайте особое внимание на кафе с жемчугом. Такие нежные изделия всегда привлекают к образу.
Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest
- Моносерьги
Асимметрия в украшениях не сдает свои позиции и все же остается популярной. Моносережки сейчас очень актуальны. Выбирайте минималистичные украшения или объемные, которые привлекают внимание.
Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest
- Буквы
Буквы теперь стали частью украшения ювелирных украшений. Они нашли свое воплощение в изделиях из золота и серебра.
Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest
- Кольца
Минималистичное или кольцо с украшением носите соло или рифмуйте с другими ювелирными изделиями, составляя стильные образы для любого случая.
Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest
- Необычные формы
Без слов заявлять о своей позиции вам позволяют украшения необычных форм. Это могут быть серьги, кольца или кулоны на цепочках.
Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest