К главным ювелирным изделиям этого сезона можно отнести кафы с жемчугом, стильные моносерьги и украшения необычных форм.

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Самые трендовые украшения этой зимой

Кафы

Эти украшения можно назвать лучшими помощниками ежедневных образов. Кафе отлично сочетаются с базовыми джинсами, романтическими платьями или жакетом. Обращайте особое внимание на кафе с жемчугом. Такие нежные изделия всегда привлекают к образу.



Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Моносерьги

Асимметрия в украшениях не сдает свои позиции и все же остается популярной. Моносережки сейчас очень актуальны. Выбирайте минималистичные украшения или объемные, которые привлекают внимание.



Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Буквы

Буквы теперь стали частью украшения ювелирных украшений. Они нашли свое воплощение в изделиях из золота и серебра.



Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Кольца

Минималистичное или кольцо с украшением носите соло или рифмуйте с другими ювелирными изделиями, составляя стильные образы для любого случая.



Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest

Необычные формы

Без слов заявлять о своей позиции вам позволяют украшения необычных форм. Это могут быть серьги, кольца или кулоны на цепочках.



Трендовые аксессуары на зиму 2023 / Фото из Pinterest