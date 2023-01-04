До головних ювелірних виробів цього сезону можна віднести кафи з перлами, стильні моносережки та прикраси незвичних форм.

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Найтрендовіші прикраси цієї зими

  • Кафи

Ці прикраси можна назвати найкращими помічниками щоденних образів. Кафи чудово поєднуються з базовими джинсами, романтичними сукнями чи жакетом. Звертайте особливу увагу на кафи з перлами. Такі ніжні вироби завжди привертають увагу до образу.

Трендові аксесуари на зиму 2023
Трендові аксесуари на зиму 2023 / Фото з Pinterest

  • Моносережки

Асиметрія в прикрасах не здає своїх позицій та все ж залишається популярною. Моносережки зараз є дуже актуальними. Обирайте мінімалістичні прикраси або об’ємні, які привертають увагу.

Трендові аксесуари на зиму 2023
Трендові аксесуари на зиму 2023 / Фото з Pinterest

  • Літери

Літери тепер стали частиною декорування ювелірних прикрас. Вони знайшли своє втілення у виробах із золота та срібла.

Трендові аксесуари на зиму 2023
Трендові аксесуари на зиму 2023 / Фото з Pinterest

  • Персні

Мінімалістичний або перстень з оздобленням носіть соло або римуйте з іншими ювелірними виробами, складаючи стильні образи для будь-якої нагоди.

Трендові аксесуари на зиму 2023
Трендові аксесуари на зиму 2023 / Фото з Pinterest

  • Незвичні форми

Без слів заявляти про свою позицію вам дозволяють прикраси незвичних форм. Це можуть бути сережки, персні чи кулони на ланцюжках.

Трендові аксесуари на зиму 2023
Трендові аксесуари на зиму 2023 / Фото з Pinterest