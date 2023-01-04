До головних ювелірних виробів цього сезону можна віднести кафи з перлами, стильні моносережки та прикраси незвичних форм.

Читайте також 3 антитрендові шапки зими: від яких головних уборів краще відмовитися

Найтрендовіші прикраси цієї зими

Кафи

Ці прикраси можна назвати найкращими помічниками щоденних образів. Кафи чудово поєднуються з базовими джинсами, романтичними сукнями чи жакетом. Звертайте особливу увагу на кафи з перлами. Такі ніжні вироби завжди привертають увагу до образу.



Трендові аксесуари на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Моносережки

Асиметрія в прикрасах не здає своїх позицій та все ж залишається популярною. Моносережки зараз є дуже актуальними. Обирайте мінімалістичні прикраси або об’ємні, які привертають увагу.



Трендові аксесуари на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Літери

Літери тепер стали частиною декорування ювелірних прикрас. Вони знайшли своє втілення у виробах із золота та срібла.



Трендові аксесуари на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Персні

Мінімалістичний або перстень з оздобленням носіть соло або римуйте з іншими ювелірними виробами, складаючи стильні образи для будь-якої нагоди.



Трендові аксесуари на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Незвичні форми

Без слів заявляти про свою позицію вам дозволяють прикраси незвичних форм. Це можуть бути сережки, персні чи кулони на ланцюжках.



Трендові аксесуари на зиму 2023 / Фото з Pinterest