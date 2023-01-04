Вже кілька сезонів у моді переважає комфорт і практичність, пише 24 канал. Саме тому ви повинні пам’ятати, що ваші головні убори мають бути без паєток, перлин та інших елементів декору.

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Шапка з великим бубоном

Шапки з бубоном виглядають дуже по-дитячому, тому від них краще відмовитися. Краще придбайте мінімалістичну шапку біні нейтрального кольору, яка не зіпсує ваш look.



Антитрендові шапки зими 2023 / Фото з Instagram К'яри Ферраньї

Шапка з надписом

Шапки з надписами вже втратили свою актуальність. На головному уборі може бути присутній невелике маркування бренду, втім широких надписів краще уникати.



Антитрендові шапки зими 2023 / Фото з Instagram К'яри Ферраньї

Шапка зі стразами

Такі декоровані шапки викликають відчуття дешевизни. Яскраво – це не означає модно, тому такі головні убори краще заміняти звичайними шапками без страз та перлин. Повірте, вона пасуватиме вам набагато більше.



Антитрендові шапки зими 2023 / Фото з Pinterest