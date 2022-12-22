В інстаграм-просторі можна знайти десятки стильних аутфітів з пухнастими навушниками, пише 24 канал. Спочатку модниці приміряли навушники з овчини молочного кольору, а згодом американський бренд UGG випустив свої навушники з баранячої шкіри та стильним надписом.

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Модель навушників переважно виповнена з овчини та замші та служить чудовою альтернативою зимовій шапці. Якщо вам вже набридли класичні біні чи теплі панами, приміряйте стильний аксесуар, який допоможе зігріти вуха в холодну пору.



Хутряні навушники – тренд зими 2022/23 / Фото з Instagram



Хутряні навушники – тренд зими 2022/23 / Фото з Instagram



Хутряні навушники – тренд зими 2022/23 / Фото з Instagram



Хутряні навушники – тренд зими 2022/23 / Фото з Instagram



Хутряні навушники – тренд зими 2022/23 / Фото з Instagram



Хутряні навушники – тренд зими 2022/23 / Фото з Instagram



Хутряні навушники – тренд зими 2022/23 / Фото з Instagram

Тренд на хутряні навушники підхопив модний французький дім Chanel. Вони презентували чорні пухнасті вироби зі стильним так званим штампом бренду – двома переплетеними буквами C. У своєму гардеробі такі вироби мають знамениті інстаграм-модниці.

Німецька інфлюенсерка Соня Лисон довершує такими навушниками сірий total look, що складається зі светра з горловиною та пальта.

Ще одна знаменита німкеня Леоні Ганне має дещо іншу модель чорно-білого кольору. Вона також приміряла цей стильний аксесуар під довге сіре пальто та шарф. Її look доповнила чорна сумка від модного бренду.