В инстаграмм-пространстве можно найти десятки стильных аутфитов с пушистыми наушниками, пишет 24 канал. Сначала модницы примеряли наушники из овчины молочного цвета, а затем американский бренд UGG выпустил свои наушники из бараньей кожи и стильной надписью.

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Модель наушников преимущественно выполнена из овчины и замши и служит прекрасной альтернативой зимней шапке. Если вам уже надоели классические бини или теплые панамы, примерите стильный аксессуар, который поможет согреть уши в холодное время.



Меховые наушники – тренд зимы 2022/23 / Фото с Instagram



Меховые наушники – тренд зимы 2022/23 / Фото с Instagram



Меховые наушники – тренд зимы 2022/23 / Фото с Instagram



Меховые наушники – тренд зимы 2022/23 / Фото с Instagram



Меховые наушники – тренд зимы 2022/23 / Фото с Instagram



Меховые наушники – тренд зимы 2022/23 / Фото с Instagram



Меховые наушники – тренд зимы 2022/23 / Фото с Instagram

Тренд на меховые наушники подхватил модный французский дом Chanel. Они представили черные пушистые изделия со стильным так называемым штампом бренда – двумя переплетенными буквами C. В своем гардеробе такие изделия имеют знаменитые инстаграм-модницы.

Немецкая инфлюэнсерша Соня Лисон довершает такими наушниками серый total look, состоящий из свитера с горловиной и пальто.

Еще одна знаменитая немка Леони Ганне имеет несколько иную модель черно-белого цвета. Она примеряла этот стильный аксессуар под длинное серое пальто и шарф. Ее look дополнила чёрная сумка от модного бренда.