Раніше пов’язки на голову асоціювалися виключно зі спортом, пише 24 канал. Втім зараз в моді лосини, які також налажать до спортивного стилю, а разом із ними в тренди перейшов модний аксесуар – пов’язка на голову.

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Fashion-блогери обирають звичайні трикотажні пов’язки або ж теплі, шерстяні. Здебільшого модниці обирають аксесуар чорного кольору.

Надзвичайно стильно пов’язки виглядають з об’ємними пуховиками, дублянками та шубами. Wow-ефекту такому аутфіту додають темні сонцезахисні окуляри.

Ви можете підібрати пов’язку в тон до вашого одягу, втім це не обов’язково. Найчастіше модниці носять пов’язку із розпущеним волоссям, однак цей аксесуар стильно виглядає із зачісками також. Для красивого образу підійдуть високі хвости або пучки внизу.



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram



Пов'язка на голову – модний аксесуар 2022 / Фото з Instagram