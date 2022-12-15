І хоч на календарі зараз середина грудня, стовпчик термометра буде постійно опускатися все нижче та нижче, тому вам варто запастися теплою шапкою, пише 24 канал. У зимовому гардеробі шапка біні посідає топове перше місце.

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Шапка біні є найулюбленішим та найпопулярнішим головним убором серед молоді. Такою шапкою зірки стрітстайлу доповнюють спортивні, кежуальні та вишукані образи.

Така мінімалістична шапка в різних кольорів чудово поєднується з пуховиком, дублянкою чи елегантним пальто, яке ви захочете поєднати із взуттям на підборах.

Щоб виглядати стильно – відмовтеся від шапок з паєтками та блискітками. Радимо вам обирати однотонну модель, яку буде досить легко поєднати з верхнім одягом. Шапки біні досить зручні у використанні, тому ви можете придбати кілька одиниць та міксувати їх зі своїм верхнім одягом.

Якщо у вас є класична чорна, біла, бежева чи коричнева шапка, робіть акцент на яскраві кольори. Так, німецька блогерка Соня Лісон вчить, як правильно поєднувати яскраву шапку із зимовими елементами гардероба. Зірка стрітстайлу поєднує чорне пальто з помаранчевою шапкою та об’ємною сумкою, а кремову шубу доповнює зеленою шапкою та сумкою Bottega Veneta Mini Jodie.

Найлегше стилізувати шапки білого, чорного та сірого кольору, оскільки вони поєднуються майже з усім. Як це роблять інстаграм-модниці – дивіться у добірці їхніх зимових аутфітів.