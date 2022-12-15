И хоть на календаре сейчас середина декабря, столбик термометра будет постоянно опускаться все ниже и ниже, поэтому вам стоит запастись теплой шапкой, пишет 24 канал. В зимнем гардеробе шапка бини занимает топовое первое место.

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Шапка бини является самым любимым и популярным головным убором среди молодежи. Такой шапкой звезды стритстайла дополняют спортивные, кэжуальные и изысканные образы.

Такая минималистичная шапка в разных цветах прекрасно сочетается с пуховиком, дубленкой или элегантным пальто, которое вы захотите соединить с обувью на каблуке.

Чтобы выглядеть стильно – откажитесь от шапок с пайетками и блестками. Советуем вам выбирать однотонную модель, которую будет достаточно легко соединить с верхней одеждой. Шапки бени достаточно удобны в использовании, поэтому вы можете приобрести несколько единиц и миксовать их со своей верхней одеждой.

Если у вас есть классическая черная, белая, бежевая или коричневая шапка, делайте упор на яркие цвета. Немецкая блоггерша Соня Лисон учит, как правильно сочетать яркую шапку с зимними элементами гардероба. Звезда стритстайла сочетает черное пальто с оранжевой шапкой и объемной сумкой, кремовую шубу дополняет зеленой шапкой и сумкой Bottega Veneta Mini Jodie.

Легче всего стилизовать шапки белого, черного и серого цвета, поскольку они сочетаются почти со всем. Как это делают инстаграм-модницы – смотрите в подборке их зимних аутфитов.