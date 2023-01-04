Уже несколько сезонов в моде преобладает комфорт и практичность, пишет 24 канал. Именно поэтому вы должны помнить, что ваши головные уборы должны быть без пайеток, жемчужин и других элементов декора.

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Шапка с большим бубоном

Шапки с бубоном выглядят очень по-детски, поэтому от них лучше отказаться. Лучше приобретите минималистичную шапку бени нейтрального цвета, которая не испортит ваше look.



Антитрендовые шапки зимы 2023 / Фото с Instagram Кьяры Ферраньи

Шапка с надписью

Шапки с надписями уже утратили свою актуальность. На головном уборе может присутствовать небольшая маркировка бренда, впрочем, широких надписей лучше избегать.



Антитрендовые шапки зимы 2023 / Фото с Instagram Кьяры Ферраньи

Шапка со стразами

Такие декорированные шапки вызывают чувство дешевизны. Ярко – это не значит модно, потому такие головные уборы лучше заменять обычными шапками без страз и жемчужин. Поверьте, она подойдет вам гораздо больше.



Антитрендовые шапки зимы 2023 / Фото из Pinterest