Актуальные юбки на лето 2024: какие фасоны самые красивые

Летняя пора – идеальное время для ношения юбок. Дизайнеры предлагают обращать внимание не только на юбки-карандаши, но поэкспериментировать с цветочными мотивами и оттенками металлика.

Каждый сезон бренды предлагают что-то интересное в своих коллекциях, поэтому и на этот раз не обошлось без модных юбок, которые точно смогут завершить ваш образ и сделать его более стильным.

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Проследив коллекции брендов на весенне-летний сезон 2024 года, рассказываем дальше об актуальных изделиях, которые можно смело добавлять в свой гардероб.

Интересные юбки-карандаши

Юбка-карандаш является классикой, которая станет прекрасным дополнением к любому гардеробу, поскольку не теряет актуальности сквозь годы. Дизайнеры в своих коллекциях советуют добавить аутфитам яркости благодаря пайеткам, гороховому или анималистическому принту.



Красивые юбки на лето 2024 / Фото L'officiel

Кожа

Изделия из кожи остаются популярными несколько сезонов, поэтому юбка одна из вещей, которая до сих пор популярна. Кроме базового черного или коричневого, выбирайте яркий цвет, который станет хорошим дополнением к вашему гардеробу.



Модные юбки на лето 2024 / Фото L'officiel

Драпировка

В этом сезоне особенно популярна драпировка, которую можно проследить не только на платьях, но и юбках. Выбирайте для себя асимметричное мини или драпированные юбки в длине миди или макси.



Актуальные юбки на лето 2024 / Фото L'officiel

Металлик

Несмотря на актуальный красный, металлик продолжает быть популярным среди других цветов. Такие модели имеют потенциал стать эффектным дополнением вечернего образа.



Стильные юбки на лето 2024 / Фото L'officiel

Выбирайте к таким юбкам абсолютный тренд сезона – сетчатые прозрачные балетки. Они очень красиво смотрятся на ноге и идеально подходят для летнего времени года. С чем их можно еще носить кроме юбок – читайте в нашем материале.