В этом году в моде немало интересных балеток. Актуальной остается обувь с бантиками и лакированные варианты красного оттенка. Но если весной все носили закрытые балетки из плотной экокожи, то уже летом стоит делать акцент на сетчатой полупрозрачной обуви. Такие балетки легкие, открытые и суперкомфортные в носке в жаркие дни.

Интересно Белое платье – самый модный тренд весны: как выглядят стильные фасоны

Образы с сетчатыми балетками

Сетчатые балетки сочетаются почти со всем. Чтобы сформировать casual-образ добавьте к прозрачным балеткам джинсы и любимую футболку, к романтическому образу подойдет цветочное или сатиновое платье, изысканный ауфит составляйте на основе блузы и брюк палаццо. А вот для офисного выхода надевайте брюки со стрелками и жакет.

Также не забывайте о пляжных вариантах с шортами, юбками и вязаными платьями. В общем с такими балетками можно одеть все, кроме спортивного наряда.

Какие балетки выбрать

Остановить свой выбор можно на любой паре балеток. Это могут быть варианты с неплотной сеткой и большими дырочками или же наоборот более плотные, с объемными декоративными деталями – вышивкой цветов или жемчужинками.

Цвет также может быть таким, который вам нравится. Лучше выбирать классику – балетки в черном или молочном цвете, впрочем другие оттенки в летнее время подойдут ничем не хуже.

Стильные образы с балетками



Трендовые балетки на лето 2024 / Фото Elle



Модные балетки на лето 2024 / Фото Elle



Красивые балетки на лето 2024 / Фото Elle



Трендовые балетки на лето 2024 / Фото Elle

А еще в этом году возвращаются в моду гладиаторские сандалии. Они не совсем приспособлены ко многим стилям, впрочем являются практичными и хорошо сочетаются с юбками и платьями. Как их интересно носить – читайте в нашем материале.