Цього року в моді чимало цікавих балеток. Актуальним залишається взуття з бантиками та лаковані варіанти червоного відтінку. Та якщо навесні всі носили закриті балетки з цупкої екошкіри, то вже влітку варто робити акцент на сітчастому напівпрозорому взутті. Такі балетки легкі, відкриті та суперкомфортні в носінні у спекотні дні.

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Образи з сітчастими балетками

Сітчасті балетки поєднуються майже зі всім. Щоб сформувати casual-образ додайте до прозорих балеток джинси та улюблену футболку, до романтичного образу підійде квіткова чи сатинова сукня, вишуканий ауфіт складайте на основі блузи та штанів палаццо. А от для офісного виходу одягайте штани зі стрілками та жакет.

Також не забувайте про пляжні варіанти з шортами, спідницями та в’язаними сукнями. Загалом з такими балетками можна одягнути все, окрім спортивного вбрання.

Які балетки обрати

Зупинити свій вибір можна на будь-якій парі балеток. Це можуть бути варіанти з нещільною сіткою і великими дірочками або ж навпаки більш цупкі, з об’ємними декоративними деталями – вишивкою квітів чи перлинками.

Колір також може бути таким, який вам до вподоби. Найкраще обирати класику – балетки в чорному чи молочному кольорі, втім інші відтінки в літню пору пасуватимуть нічим не гірше.

Стильні образи з балетками



Трендові балетки на літо 2024 / Фото Elle



Модні балетки на літо 2024 / Фото Elle



Красиві балетки на літо 2024 / Фото Elle



Трендові балетки на літо 2024 / Фото Elle

А ще цього року повертаються в моду гладіаторські сандалі. Вони не зовсім пристосовані до багатьох стилів, втім є практичними та гарно поєднуються зі спідницями та сукнями. Як їх цікаво носити – читайте в нашому матеріалі.