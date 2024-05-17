Кожного сезону бренди пропонують щось цікаве у своїх колеціях, тож і цього разу не обійшлося без модних спідниць, які точно зможуть довершити ваш образ та зробити його стильнішим.

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Простеживши колекції брендів на весняно-літній сезон 2024 року, розповідаємо далі про актуальні вироби, які можна сміливо додавати у свій гардероб.

Цікаві спідниці-олівці

Спідниця-олівець є класикою, яка стане чудовим доповненням до будь-якого гардероба, оскільки не втрачає актуальності крізь роки. Дизайнери у своїх колекціях радять додати аутфітам яскравості завдяки леліткам, гороховому чи анімалістичному принту.

Стильні спідниці на літо 2024
Красиві спідниці на літо 2024 / Фото L'officiel

Шкіра

Вироби зі шкіри залишаються популярними кілька сезонів, тож спідниця одна з речей, яка досі є популярною. Окрім базового чорного чи коричневого, обирайте яскравий колір, який стане гарним доповненням до вашого гардероба.

Стильні спідниці на літо 2024
Модні спідниці на літо 2024 / Фото L'officiel

Драпірування

Цього сезону особливо популярним є драпірування, яке можна простежити не лише на сукнях, але й спідницях. Обирайте для себе асиметричне міні чи драпіровані спідниці в довжині міді чи максі.

Стильні спідниці на літо 2024
Актуальні спідниці на літо 2024 / Фото L'officiel

Металік

Попри актуальний червоний, металік продовжує бути популярним серед інших кольорів. Такі моделі мають потенціал стати ефектним доповненням вечірнього образу.

Стильні спідниці на літо 2024
Стильні спідниці на літо 2024 / Фото L'officiel

Обирайте до таких спідниць абсолютний тренд сезону – сітчасті прозорі балетки. Вони дуже красиво виглядають на нозі та ідеально підходять для літньої пори року. З чим їх можна ще носити крім спідниць – читайте в нашому матеріалі.