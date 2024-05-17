Кожного сезону бренди пропонують щось цікаве у своїх колеціях, тож і цього разу не обійшлося без модних спідниць, які точно зможуть довершити ваш образ та зробити його стильнішим.

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Простеживши колекції брендів на весняно-літній сезон 2024 року, розповідаємо далі про актуальні вироби, які можна сміливо додавати у свій гардероб.

Цікаві спідниці-олівці

Спідниця-олівець є класикою, яка стане чудовим доповненням до будь-якого гардероба, оскільки не втрачає актуальності крізь роки. Дизайнери у своїх колекціях радять додати аутфітам яскравості завдяки леліткам, гороховому чи анімалістичному принту.



Красиві спідниці на літо 2024 / Фото L'officiel

Шкіра

Вироби зі шкіри залишаються популярними кілька сезонів, тож спідниця одна з речей, яка досі є популярною. Окрім базового чорного чи коричневого, обирайте яскравий колір, який стане гарним доповненням до вашого гардероба.



Модні спідниці на літо 2024 / Фото L'officiel

Драпірування

Цього сезону особливо популярним є драпірування, яке можна простежити не лише на сукнях, але й спідницях. Обирайте для себе асиметричне міні чи драпіровані спідниці в довжині міді чи максі.



Актуальні спідниці на літо 2024 / Фото L'officiel

Металік

Попри актуальний червоний, металік продовжує бути популярним серед інших кольорів. Такі моделі мають потенціал стати ефектним доповненням вечірнього образу.



Стильні спідниці на літо 2024 / Фото L'officiel

Обирайте до таких спідниць абсолютний тренд сезону – сітчасті прозорі балетки. Вони дуже красиво виглядають на нозі та ідеально підходять для літньої пори року. З чим їх можна ще носити крім спідниць – читайте в нашому матеріалі.